Martina Pedretti | 30 Luglio 2024

Le nuove funzioni AI di Apple potrebbero non essere disponibili con iOS 18 e l’iPhone 16 a settembre, ma solo in un secondo momento.

Apple lancerà gli iPhone 16 senza una funzione particolarmente attesa di iOS 18

Le nuove funzionalità di intelligenza artificiale di Apple per iPhone potrebbero non essere disponibili con il lancio iniziale di iOS 18 e dei modelli 16 previsto per settembre, secondo un rapporto di Bloomberg. Invece, la società ha intenzione di introdurre Apple Intelligence con iOS 18.1 a ottobre, mentre continua a lavorare per garantire un lancio ottimale.

Durante la Worldwide Developers Conference di giugno, Apple ha presentato le sue prime funzionalità AI, tra cui una Siri migliorata, la generazione di immagini basata su AI e l’integrazione con ChatGPT. Tuttavia, queste funzionalità potrebbero non essere disponibili immediatamente con i nuovi iPhone 16 al momento del lancio.

Apple prevede di distribuire inoltre l’aggiornamento successivamente sui nuovi dispositivi in ​​negozio, tramite il sistema di update “in-the-box” chiamato Presto.

Varie fonti hanno rivelato a Bloomerg che le funzionalità AI di Apple Intelligence msaranno rese disponibili alcune settimane dopo il rilascio delle versioni stabili di iOS 18, iPadOS 18 e iPhone 16 a settembre.

La versione beta di iOS 18.1 è stata rilasciata agli sviluppatori lunedì 29 luglio. Apple però di solito non lancia versioni beta per gli aggiornamenti software di follow-up prima del rilascio pubblico della versione iniziale. Questo lancio anticipato permetterà agli sviluppatori di testare le funzionalità AI di Apple e di identificare eventuali bug prima del rilascio ufficiale.

Tuttavia, non tutte le funzionalità AI presentate da Apple durante la WWDC saranno disponibili con iOS 18.1. Ad esempio, potrebbe essere necessario attendere fino alla primavera del 2025 per vedere una versione di Siri capace di eseguire azioni all’interno delle app e acquisire consapevolezza sullo schermo, e tanto altro ancora.