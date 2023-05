News

Andrea Sanna | 27 Aprile 2023

TikTok

Il balletto di Kate Middleton

Principessa amatissima in tutto il mondo e icona di stile, Kate Middleton è riuscita a diventare virale su TikTok grazie al “Princess Shuffle”. Di cosa si tratta? Vi starete domandando e perché è diventato così popolare sul noto social network?

Ve lo spieghiamo noi. Si tratta di una sorta di balletto che la Principessa Kate Middleton ha creato inconsapevolmente nel corso di un incontro istituzionale lo scorso anno. A quanto pare, però, solo a distanza di tempo il video ha cominciato a diventare popolare su TikTok.

Entrando nel dettaglio nel febbraio 2022 Kate Middleton ha raggiunto Copenaghen da sola per una visita ufficiale. La regina Margrethe II l’ha accolta a palazzo e, come da tradizione, si è lasciata immortalare al fianco dell’ospite e della nuora Mary Donaldson.

Come mostrato dal video sotto, le tre si sono messe una accanto all’altra. Kate Middleton pensava probabilmente di essere troppo distante dalle due padrone di casa e per avvicinarsi ha fatto dei passetti molto discreti che, sembravano appunto un balletto. A più di un anno di distanza quel movimento è diventato virale su TikTok è conta oltre un milione di visualizzazioni e più di 50 mila like!

Il balletto del tutto improvvisato da parte di Kate Middleton prende il nome di Princess Shuffle. Fa riferimento proprio ai movimenti fatti dalla principessa, che trascina i piedi per spostarsi di pochi centimetri.

Cercando la parola chiave su TikTok molti utenti hanno provato persino a replicare la scena. C’è da dire, però che questo movimento è tutt’altro ce semplice, considerando poi che la stessa l’ha eseguito su un tappeto e con dei tacchi piuttosto alti!

Eppure con grazie regale Kate Middleton ha reso quei passi un vero e proprio trend. E per chi ama i social Il Princess Shuffle è un ottimo modo per fare il botto e spopolare su TikTok! Sarà divertente scoprire in quanti proveranno a fare lo stesso!