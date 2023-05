News

Martina Pedretti | 27 Aprile 2023

TikTok

TikTok sta lavorando per introdurre dei nuovi avatar creati con l’intelligenza artificiale generativa: ecco come funzionano

TikTok sta testando dei nuovi avatar creati con l’IA

TikTok sta lavorando a una funzionalità che crea immagini del profilo generate dall’intelligenza artificiale, secondo il consulente di social media Matt Navarra.

Dalle immagini condivise con The Verge, le foto assomigliano molto a quelle che si possono creare con l’app Lensa, ma come strumento integrato direttamente in TikTok.

Come funziona? Lo strumento chiede di inviare da tre a dieci foto e quindi scegliere da due a cinque stili diversi per creare avatar in 2D o in 3D grazie all’IA. Una volta fatto, ci vuole del tempo prima che le foto vengano effettivamente generate. Quando le immagini sono pronte, le si possono scaricare e impostarne una come avatar o pubblicarne una nella storia di TikTok.

Gli esempi che Navarra ha condiviso con The Verge coprono una vasta gamma di stili, creati dall’app con l’IA generativa.

TikTok will then let you download 1, several, or all of the AI avatars pic.twitter.com/ajxps9Oopt — Matt Navarra (@MattNavarra) April 25, 2023

In una dichiarazione, TikTok ha definito questo strumento un test disponibile in regioni selezionate. “Pensiamo sempre a nuovi modi per aggiungere valore alla comunità e arricchire l’esperienza di TikTok, mentre continuiamo a costruire un luogo sicuro che intrattenga, ispiri la creatività e promuova la cultura“, ha dichiarato il portavoce di TikTok Zachary Kizer. “In alcune regioni selezionate, stiamo sperimentando un nuovo modo per creare e condividere immagini del profilo con la community di TikTok.”

Non ci resta che attendere e scoprire quando la novità arriverà in Italia.