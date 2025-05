News

Nicolo Figini | 8 Maggio 2025

Stando alle ultime notizie, pare proprio che l’intelligenza artificiale entrerà nell’uso quotidiano anche di tutti coloro che utilizzano LinkedIn per cercare lavoro. Ecco come funzionerà.

L’AI su LinkedIn

Siete anche voi alla ricerca di un lavoro e non riuscite proprio a trovare ciò che faccia al vostro caso? LinkedIn viene in vostro aiuto per tentare di farvi arrivare all’impiego più adatto a voi. Lo spazio del Search, infatti, verrà implementato con l’intelligenza artificiale in modo da poter scrivere in maniera più discorsiva.

In tal modo si mira a velocizzare il processo eliminando gli annunci poco o per niente pertinenti. Non dovrete più controllare i requisiti perché l’AI penserà a tutto proprio per farvi risparmiare il maggior tempo possibile. A parlarne, come riporta anche il sito HDBLog, è la carrier expert Zara Easton:

“L’intelligenza artificiale sta cambiando il nostro modo di lavorare e la ricerca di lavoro su LinkedIn cambierà radicalmente il modo in cui le persone trovano la loro prossima opportunità.

La nostra speranza è che questo modo di scoprire ruoli, e persino nuove carriere, unisca competenze, interessi e aspirazioni di chi cerca lavoro per trovare il suo prossimo passo”.

Attualmente la funzione in questione non è purtroppo disponibile per tutti coloro che usufruiscono della piattaforma. La lingua disponibile è solo in inglese e vale per gli abbonati LinkedIn Premium che hanno cambiato le impostazioni predefinite della lingua. Non ci sono informazioni in merito all’arrivo di tale tool anche in Italia, ma se avrà successo possiamo pensare a degli sviluppi nei prossimi mesi.

Proverete anche voi a utilizzare questa funzionalità nel caso in cui dovesse arrivare nel nostro Paese?