News

Nicolo Figini | 8 Maggio 2025

Spotify

In arrivo presto per tutti gli utenti di Spotify il pulsante Snooze. Ecco tutto quello che bisogna sapere e a che cosa serve.

Snooze su Spotify

Qualche giorno fa abbiamo discusso della possibilità di un aumento di prezzo in Europa da parte di Spotify. Si tratterebbe di un euro al mese e tutto ciò potrebbe realizzarsi già nel corso dell’estate in arrivo.

LEGGI ANCHE: Come funziona e come difendersi dalla truffa del messaggio ricevuto “per errore”

Tuttavia, oggi vogliamo portarvi buone notizie e quindi vediamo insieme quella che è l’introduzione di un nuovo pulsante che migliorerà l’esperienza all’interno dell’applicazione. Si tratta di un bottone chiamato “Snooze” e, anche se era stato pensato solo per gli utenti Premium, verrà rilasciato anche per la versione gratuita.

Ma in che cosa consiste? Premendo il tasto “Snooze” bloccherete una determinata canzone dai suggerimenti personalizzati per un massimo di 30 giorni. Ciò significa che se siete stufi di ascoltare un brano che non vi piace oppure che vi annoia, potrete metterlo in pausa per un mese!

La funzione di Spotify si aggiunge a una serie di tool per cercare di mantenere i clienti già presenti e attirarne di nuovi. Possiamo, per esempio, menzionare la playlist dedicata ai ‘concerti vicino a te‘ che vi consiglierà tutti i live show nella zona in cui si vive.

LEGGI ANCHE: WhatsApp, in arrivo gli sfondi generati dall’AI

Ad ogni modo, oggi “Snooze” è ancora in fase di test per gli utenti Premium ma il programma è quello di renderlo disponibile per tutti molto presto. Non abbiamo ancora a disposizione una data di uscita ma siamo certi che non manca molto tempo, come riporta anche il sito di Spotify.

Continuate a seguirci in modo da non perdervi tante altre news e novità che introdurrà l’app di streaming musicale in futuro.