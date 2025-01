News

Nicolo Figini | 29 Gennaio 2025

ai meta

DeepSeek sembra farsi sempre più strada nel panorama dell’intelligenza artificiale e Meta AI starebbe correndo ai ripari inserendo una novità che andrà a migliorare l’esperienza degli utenti.

La nuova funzione di Meta AI

DeepSeek si sta diffondendo sempre più velocemente nel panorama internazionale e per tale ragione le altre compagnie stanno cercando di correre ai ripari. A quanto pare, in Meta AI sta per venire introdotto un nuovo aggiornamento che le permetterà di ricordare i dettagli condivisi dagli utenti nelle chat precedenti.

LEGGI ANCHE: Due modelli AI sono stati capaci di replicarsi in autonomia: la preoccupazione degli esperti

In sostanza, verranno usate anche le attività precedenti su Facebook e Instagram per offrire suggerimenti su misura. In tal modo si potrà tenere traccia delle preferenze degli utenti, come per esempio allergie o bisogni alimentari particolari. L’assistente AI potrà anche memorizzare informazioni sulla vita privata e relazionale delle persone.

Ovviamente tutto ciò potrà essere cancellato in qualsiasi momento a discrezione degli utenti, in maniera molto semplice. Tutto ciò per migliorare le raccomandazioni, per esempio la scelta di un weekend fuori porta tenendo conto della propria posizione geografica. Voi cosa ne pensate di tutto questo?

LEGGI ANCHE: Apple al lavoro su un iPad per la casa capace di controllare gli elettrodomestici e usare l’AI

Per il momento, tale funzione di Meta AI dovrebbe venire applicata solo negli Stati Uniti e in Canada. Solo in un secondo momento, infatti, dovrebbe venire rilasciata anche nel resto del mondo, come riporta anche HDBlog.

Il sito citato poc’anzi, inoltre, aggiunge che Meta ha chiarito che le informazioni riguardanti età, sesso e interessi derivati dalle interazioni con i contenuti e annunci pubblicitari, verranno usati per personalizzare l’esperienza con l’AI. Quindi, tutto ciò che verrà fatto sulle applicazioni di proprietà di Meta verrà immagazzinato dall’assistente AI e riutilizzato per fornire servizi migliori.