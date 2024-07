News

Martina Pedretti | 24 Luglio 2024

ai intelligenza artificiale meta

Novità e cambiamenti in arrivo su Meta AI

Nonostante le sfide normative in Europa, Meta sta andando avanti con la fase successiva del suo piano di sviluppo dell’intelligenza artificiale. L’azienda ha annunciato l’espansione del suo chatbot Meta AI ad altre sette lingue, nonché nuove funzioni creative e la possibilità di scegliere quale modello utilizzare per diverse funzioni.

Innanzitutto, Meta sta estendendo l’accesso a Meta AI ad altre sette regioni. Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Perù e Camerun saranno infatti le prossime ultime ad avere accesso al chatbot in-app. Oltre a ciò, gli utenti ora possono interagire con il bot in sette nuove lingue: francese, tedesco, hindi, hindi-romanizzato, italiano, portoghese e spagnolo.

Il bot AI integrato di Meta ha ricevuto recensioni contrastanti. Tuttavia il CEO Mark Zuckerberg, afferma che questo è sulla buona strada per diventare l’assistente AI più utilizzato al mondo.

Meta sta inoltre aggiungendo altre funzionalità al suo chatbo. Ora gli utenti possono creare immagini di se stessi generate dall’intelligenza artificiale direttamente dal flusso della chat.

Meta spiega: “Hai mai sognato di essere un supereroe, una rockstar o un atleta professionista? Ora puoi vederti sotto una luce completamente nuova con i prompt “Immaginami” di Meta AI. Si tratta di una funzionalità che stiamo iniziando a lanciare in versione beta negli USA per iniziare. Immagina te stesso, crea immagini basate su una tua foto e un prompt come “Immaginami mentre faccio surf” o “Immaginami in vacanza al mare” utilizzando il nostro nuovo modello di personalizzazione all’avanguardia .”

Inoltre l’azienda sta inoltre aggiungendo nuovi strumenti di modifica per le immagini generate dall’intelligenza artificiale, in modo da poterle personalizzare durante l’uso delle app.

Meta afferma che il processo renderà più semplice aggiungere o rimuovere oggetti, modificarli o modificarli, mantenendo comunque l’immagine principale. Sul sito si legge “Potresti dire “Immagina un gatto che fa snorkeling in una boccia per pesci rossi”, e poi decidere che vuoi che il gatto sia un corgi. Quindi scriveresti semplicemente “Trasforma il gatto in un corgi” per modificare l’immagine. E il mese prossimo, vedrai l’aggiunta di un pulsante Modifica con AI che puoi usare per perfezionare ulteriormente le tue immagini immaginate. ”

Infine, Meta offre anche agli utenti la possibilità di aggiungere un’immagine generata dall’IA ai loro post di Facebook. Il rischio però è quello che si vada a creare un’immagine falsa di un posto reale in cui si è stati.

L’AI Meta renderà quindi i social troppo finti? Per anni, gli utenti si sono lamentate del fatto che i contenuti generati dai bot nelle app social distraessero dall’esperienza reale. Ora sembra che la direzione sia quella opposta.

Non ci resta che aspettare e scoprire come andrà a evolversi la questione intelligenza artificiale.