Martina Pedretti | 13 Giugno 2023

Meta, l’azienda dietro il social network Facebook, ha annunciato l’introduzione di una nuova intelligenza artificiale chiamata MusicGen, in grado di tradurre le indicazioni testuali degli utenti in musica. Questa innovativa IA è disponibile gratuitamente sulla piattaforma Hugging Face.

MusicGen si basa sul modello di Meta Audiocraft, che è stato “addestrato” con oltre 20.000 ore di musica, corrispondenti a un archivio di oltre 10.000 tracce. Questo immenso database musicale ha consentito all’IA di apprendere gli intricati dettagli della composizione musicale. Il tutto con in mente il fine di creare melodie originali basate su testi inseriti dagli utenti.

Felix Kreuk, ingegnere di ricerca del team di sviluppo, ha dimostrato le straordinarie capacità di MusicGen su Twitter. Ha mostrato come il sistema sia in grado non solo di generare musica a partire dal testo fornito, ma anche di sviluppare nuove melodie utilizzando tracce musicali esistenti come esempi. È importante sottolineare che tutte le tracce musicali utilizzate per addestrare il modello di MusicGen sono coperte da accordi legali con i titolari dei diritti.

Tra i partner di Meta figura anche Shutterstock, una piattaforma con sede a New York specializzata nella fornitura di contenuti fotografici, video, musica e strumenti di editing. Shutterstock ha recentemente siglato un accordo con OpenAI per mettere a disposizione una parte del proprio archivio come risorsa per “allenare” gli algoritmi.

L’introduzione di MusicGen da parte di Meta è un ulteriore passo avanti nel campo dell’intelligenza artificiale applicata alla musica. La capacità di tradurre il testo in composizioni musicali originali apre nuovi orizzonti creativi. Inoltre potrebbe rivoluzionare il modo in cui la musica nasce e si diffonde. Tuttavia, è importante considerare l’impatto di queste tecnologie sulla proprietà intellettuale e garantire che siano rispettati i diritti dei creatori musicali.

Con MusicGen, Meta offre agli utenti la possibilità di esplorare nuove forme di espressione musicale e di sperimentare con la creazione di brani unici. Sarà interessante osservare come questa nuova IA influenzerà l’industria musicale. Cosa ne penseranno le comunità di artisti e gli appassionati di musica in tutto il mondo?

Da poche ore Paul McCartney ha annunciato che uscirà un nuovo inedito brano dei Beatles, creato proprio conl’intelligenza artificiale.