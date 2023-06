News

Martina Pedretti | 13 Giugno 2023

ai intelligenza artificiale

I Beatles sono tornati, grazie all’intelligenza artificiale

Incredibile ma vero, i fan dei Beatles potranno presto ascoltare una nuova canzone inedita della band, con anche la voce del leggendario John Lennon grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA). È stato Paul McCartney a fare questa sorprendente rivelazione durante un’intervista alla BBC, in occasione del suo 81esimo compleanno.

Il membro dei Fab Four ha spiegato che la voce di Lennon è stata estratta da una vecchia audiocassetta e separata dalla traccia musicale originale per creare un nuovo brano, permettendo così una sorta di reunion virtuale della celebre band.

“Abbiamo preso la voce di John e l’abbiamo purificata, utilizzando l’intelligenza artificiale per mixare la registrazione“, ha spiegato entusiasta McCartney. Ha poi aggiunto: “Abbiamo appena completato il lavoro e la canzone uscirà quest’anno“. Tuttavia, Paul McCartney non ha rivelato quale canzone abbiano usato come base per ricavare la voce di John Lennon tramite l’IA. Secondo quanto riportato dalla Bbc, si tratta di una composizione scritta nel 1978, dal titolo Now and Then.

Questa notizia ha suscitato grande entusiasmo tra i fan di tutto il mondo, che forse non speravano più nell’uscita di nuovo materiale della leggendaria band britannica. Dopotutto sia John Lennon che George Harrison sono deceduti da anni. L’utilizzo dell‘intelligenza artificiale per ricreare la voce di un artista defunto rappresenta una pietra miliare nella storia della musica, aprendo nuove possibilità per la creazione e la fruizione di contenuti musicali.

Tuttavia, alcuni esperti sollevano questioni etiche riguardo a questa pratica. Utilizzare l’IA per “resuscitare” artisti defunti solleva interrogativi sulla privacy e sul controllo delle opere artistiche. È importante considerare i desideri e l’eredità degli artisti, oltre al coinvolgimento delle loro famiglie e dei detentori dei diritti d’autore.

Nonostante le questioni etiche, la notizia di questa nuova canzone dei Beatles è un motivo di gioia per i fan. Infatti potranno riascoltare la voce di John Lennon, anche se in una forma leggermente diversa. L’attesa per l’uscita della canzone forse intitolata Now and Then è palpabile e segna un altro capitolo nella leggendaria storia dei Beatles, dimostrando che la loro musica continua a ispirare e affascinare le generazioni future.