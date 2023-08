News

Martina Pedretti | 1 Agosto 2023

ai intelligenza artificiale

Meta starebbe lavorando per lanciare le sue AI con personalità: si tratta di chatbot con caratteri diversi per i vari servizi dell’azienda

Sono in arrivo su Meta dei chatbot AI con personalità

Meta starebbe pensando di lanciare delle personalità basate sull’intelligenza artificiale nei suoi servizi, che includono Facebook e Instagram. Queste servirebbero per cercare e ottenere consigli, e interagire in un nuovo modo con i suoi prodotti, riporta il Financial Times.

Questi chatbot potrebbero avere personalità distinte, tra cui una che offre consigli di viaggio “nello stile di un surfista” e un’altra che parla come Abraham Lincoln.

L’imminente lancio potrebbe aiutare Meta a competere su due fronti nel campo dell’intelligenza artificiale. Da un lato, le AI con personalità potrebbero essere un modo per aumentare il coinvolgimento degli utenti con servizi come Facebook e Instagram, e contrastare la concorrenza di TikTok. Dall’altro, i chatbot potrebbero servire come dimostrazione delle capacità di intelligenza artificiale di Meta contro OpenAI di Microsoft e Bard di Google.

Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha già parlato dei suoi piani di costruire AI con personalità. A febbraio ha annunciato la creazione di un nuovo gruppo di prodotti incentrato sull’IA generativa. “A lungo termine, ci concentreremo sullo sviluppo di AI con personalità che possono aiutare le persone in vari modi“, ha scritto Zuckerberg. “Stiamo esplorando esperienze con il testo (come la chat in WhatsApp e Messenger), con le immagini (come i filtri creativi di Instagram e i formati degli annunci), con i video e le esperienze multimodali“.

Zuckerberg ha parlato anche del proprio modello di linguaggio di grandi dimensioni, ovvero LLaMA.

Mentre i commenti del CEO hanno sottolineato i vantaggi che tali chatbot potrebbero avere per gli utenti di Meta, il Financial Times osserva che potrebbero anche fornire all’azienda più dati sui loro interessi per aiutare con il targeting degli annunci.

Non ci resta che aspettare e capire se effettivamente sarà così.