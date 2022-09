Andiamo a scoprire tutti i prezzi per gli IPhone 14, Plus, Pro e Pro Max. Ecco quanto costano

IPhone 14, i prezzi di tutti i modelli

Questa sera a partire dalle 19:00 (ora italiana) si è tenuto l’evento Far Out. Durante questo spazio sono stati presentati, tra le altre cose, anche i nuovi modelli e dei prezzi di IPhone 14. La serata ha avuto con una breve introduzione su ciò di cui si sarebbe parlato. Prima di tutto ha discusso degli Apple Watch e della seconda generazione delle AirPods Pro 2. Eccoci, quindi, arrivati al telefono.

Il chip rimarrà lo stesso del precedente, l’Apple A15 Bionic, ma con nuove fotocamere. Tra i cambiamenti si potrà trovare un sensore per la camera principale. Come riporta anche il sito HDBlog: “L’apertura è f/1,5, e non manca la stabilizzazione ottica dell’immagine. Il nuovo sensore promette miglioramenti del 49% nella cattura di immagini in condizioni di scarsa illuminazione“. Inoltre, l’IPhone 14 non avrà un carrellino per la SIM fisica, ma solo la eSIM.

IPhone 14 Pro e Pro Max

La connettività satellitare potrà essere sfruttata anche dall’app “Dov’è“. Questa permette di localizzare dispositivi e accessori compatibili. Inizialmente la tecnologia funzionerà solo in USA e Canada, e sarà inclusa gratis per due anni dall’acquisto dello smartphone. Sarà attiva da novembre.

Ma quali sono i prezzi? L’IPhone 14 costerà 799,00 dollari, come l’anno precedente. La L’IPhone 14 Plus, invece, 899,00 dollari per la configurazione base. Il primo si potrà acquistare dal 16 settembre, mentre il secondo dal 7 ottobre. Si passa, poi, al costo dell’IPhone 14 Pro (999,000 dollari) e IPhone 14 Pro Max (1099,00 dollari). Entrambi disponibili dal 16 settembre, ma si potranno preordinare dal 9 settembre.

