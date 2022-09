Il keynote di ottobre lancerà i nuovi iPad Pro?

Sono passati solo una manciata di giorni dall’annuncio di iPhone 14, ma i fan di Apple stanno già pensando al prossimo evento keynote, che si dovrebbe tenere a ottobre. Secondo le prime indiscrezioni saranno i nuovi Mac e iPad Pro a fare da protagonisti della presentazione dell’azienda.

Il rumor arriva da una fonte più che affidabile, ovvero Logitech, che per errore ha pubblicato sul suo sito ufficiale alcuni dettagli della prossima generazione di iPad Pro. Quanto reso noto è stato prontamente eliminato, anche se a molti non sono sfuggite le informazioni rilasciate erroneamente.

Il sito includeva diversi riferimenti a un iPad Pro da 12,9 pollici di sesta generazione e a un iPad Pro da 11 pollici di quarta generazione. Entrambi dovrebbero arrivare a ottobre, anche se il sito riportava un vago “Coming soon“. I due nuovi tablet figurano inoltre nella lista di dispositivi supportati dalla Crayon Digital Pencil, la principale alternativa sul mercato alla Apple Pencil ufficiale.

Cosa sappiamo quindi dei nuovi iPad Pro? Entrambi i device dovrebbero sfruttare il nuovo chipset M2, già presente su MacBook Air. Per quanto riguarda il design non ci dovrebbero essere grossi cambiamenti rispetto alla generazione attuale. Altre indiscrezioni parlavano inoltre della possibilità che i due tablet fossero compatibili con gli accessori della linea MagSafe, compreso il loro alimentatore.

Rimaniamo quindi in attesa di scoprire la data effettiva dell’evento keynote di Apple di ottobre. Solo dopo il suo svolgimento scopriremo se effettivamente saranno annunciati i nuovi iPad Pro. Non resta che attendere aggiornamenti da parte dell’azienda, che prossimamente svelerà i suoi piani per il prossimo evento di presentazione dei suoi device in arrivo.

Aspettate con trepidazione la nuova gamma di iPad Pro?

PC Professionale © riproduzione riservata.