News

Andrea Sanna | 15 Maggio 2024

netflix

Delle importanti notizie arrivano da Netflix. Pare infatti che su Windows 10 e 11 l‘app perderà una funzione molto importante, che vi riveleremo in questo articolo.

Netflix perderà una funzione

Mentre Netflix ha da poco introdotto cinque nuovi videogiochi nella sua libreria, giungono delle novità importanti per quanto riguarda l’app della piattaforma. Nel dettaglio coinvolgono Windows 10 e Windows 11 nel prossimo futuro. È giunto l’annuncio che non farà felice gran parte degli utenti. Di cosa si tratta nello specifico?

LEGGI ANCHE: Su X le notizie avranno dei riassunti grazie all’AI di Grok

Secondo quanto si apprende su Reddit diversi abbonati al servizio infatti hanno ricevuto delle notifiche da Netflix sulle loro app presenti su Windows. Cosa succederà? Secondo quanto emerso il prossimo update non consentirà i download di film, programmi e serie TV sul proprio PC per poterli vederle o rivedere da offline.

Ciò è documentato anche dalla documentazione ufficiale di Netflix, che fa sapere che “sarà presto disponibile una nuova versione dell’app Netflix per Windows che consente di vedere gli eventi in diretta, ha una migliore qualità dello streaming, è compatibile con i piani con pubblicità e molto altro. I download non saranno più supportati, ma potrai continuare a guardare serie TV e film offline su un dispositivo mobile compatibile”.

Una perdita per nulla indifferente per gli utenti di Netflix che dispongono del sistema operativo di Windows 10 e Windows 11. Coloro infatti che sono soliti viaggiare e non hanno a disposizione una connessione internet, non potranno visualizzare i contenuti della piattaforma in modalità offline.

Tale funzione su Netflix resta disponibile per tablet e smartphone. La scelta ha già fatto storcere il naso a molti utenti, che hanno avuto da ridire e sono alla ricerca di una “scorciatoia” per rimediare il problema. Vedremo se magari con il tempo la piattaforma ci ripenserà.