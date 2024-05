News

Andrea Sanna | 14 Maggio 2024

Ci sono delle novità interessanti non solo per Apple e i suoi iPhone, ma anche su X! Arrivano le notizie che avranno dei riassunti. Il tutto grazie all’AI di Grok. Ecco tutti i dettagli.

Riassunti su X grazie all’AI di Grok

Elon Musk da quando ha acquisito l’ex Twitter, oggi X, ha introdotto tantissime funzioni. Tra cui una dedicata agli utenti Premium, nuova di zecca. Parliamo di X Stories. A cosa facciamo riferimento nello specifico? Ve lo spieghiamo subito. Si tratta semplicemente di una serie di notizie di tendenza, tutte generate dall’intelligenza artificiale (o AI) di Grok, chatbot portato alla luce dall’azienda.

Ma sappiamo come funzionano le X Stories? Si tratta di riassunti che troveremo nella sezione “Per te” dell’app. Questo permette agli utenti di poter restare sempre aggiornati su tutti gli argomenti del momento, senza la necessità di dover aprire l’articolo per intero. Cliccando sulla notizia, infatti, si potrà leggere il riassunto della stessa, accompagnato da post di rilevanza sull’argomento.

Come reso noto da Elon Musk al giornalista Alex Kantrowitz, Grok non si baserà sul testo degli articoli, ma solo sui post social. Si tratta di una scelta che differenzia in maniera netta X Stories rispetto ad altri servizi di riassunti basati sull’intelligenza artificiale.

Ma c’è un ma! Questa funzione potrebbe risultare controversa e diminuire di tanto il traffico dei siti di notizie, dato che gli utenti potrebbero accontentarsi di leggerne i riassunti forniti dal chatbot di X. Tra l’altro si teme che Grok non sia in grado di distinguere le news vere dalle bufale e dunque potrebbe alimentare la disinformazione.

Al momento la funzione è in fase di test sia su iOS che su web. Quindi si attende con curiosità il feedback degli utenti per capire se o meno migliorare il servizio. L’idea di Musk è di poter incuriosire i lettori ad approfondire la notizia originale.

C’è da dire però che dall’altra parte X Stories solleva non pochi dubbi sul giornalismo e su come possa impattare l’AI sulla fruizione delle notizie. Se da una parte potrebbe facilitare l’accesso alla notizia, dall’altra potrebbe risultare una minaccia per l’editoria.

Solo con il tempo capiremo se effettivamente X Stories è così utile.