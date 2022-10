Netflix fermerà la condivisione di password dal 2023

Addio alle password in condivisione su Netflix

Netflix ha deciso di fermare la condivisione delle password a partire dal 2023. Dopo aver lanciato la possibilità di trasferire i propri profili su nuovi account, lo streamer afferma che inizierà a bloccare gli account condivisi.

L’azienda ha ottenuto 2,4 milioni di nuovi abbonati in questo trimestre, grazie a serie come Dahmer, che hanno fatto iscrivere tantissime persone. Inoltre è stato lanciato il sistema di abbonamento con pubblicità e ora la volontà è quella di fermare la condivisione delle password.

Netflix ha condotto test che hanno spinto gli utenti in Cile, Costa Rica e Perù a pagare un extra per un account secondario se veniva rilevato che si stava utilizzando l’abbonamento del proprietario al di fuori della propria famiglia. Lo stesso è accaduto anche in Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras e Repubblica Dominicana, dove sono stati fermati gli account condivisi esternamente al nucleo famigliare.

L’obiettivo è quello di monetizzare la condivisione degli account e quindi reprimere la condivisione delle password. Per questo è stato introdotto uno strumento che facilita il trasferimento del proprio profilo a un personale account e la creazione di sub-account, grazie alla quale il proprietario dell’account può attivare uno o più account secondari per un amico o familiare gestendo il pagamento. A tutto questo si aggiunge il nuovo sistema di abbonamento con pubblicità, che punta a ottenere nuovi iscritti.

Per la creazione di sub-account il titolare dell’account dovrà pagare una tariffa mensile per ciascun utente che vive al di fuori del suo nucleo familiare. La cifra non è ancora stata definita.

Ecco cosa ha dichiarato lo streamer:

Abbiamo adottato un approccio ponderato per monetizzare la condivisione degli account. Inizieremo a implementarlo in modo più diffuso a partire da inizio 2023. Dopo aver ascoltato il feedback dei consumatori. Offriremo a coloro che accedono a Netflix senza essere proprietari dell’account la possibilità di trasferire il proprio profilo Netflix nel loro account personale. Inoltre, a coloro che condividono il loro account, di gestire i loro dispositivi in modo più semplice e di creare sub-account se desiderano pagare per familiari o amici.

PC Professionale © riproduzione riservata.