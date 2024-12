News

Nicolo Figini | 27 Novembre 2024

Nintendo

In questi ultimi giorni si vocifera di una novità che potrebbe riguarda la Nintendo Switch 2. La console, infatti, potrebbe permettere ai giocatori di usare il proprio smartphone come joystick.

La novità della Nintendo Switch 2

Il presidente Shuntaro Furukawa ha confermato che l’annuncio in merito all’uscita della Nintendo Switch 2 verrà fatto entro la fine di marzo del prossimo anno. Al momento non abbiamo idea di quando potrebbe venire lanciata effettivamente sul mercato, ma sul web hanno cominciato a girare varie teorie sulle sue caratteristiche.

Tra le tante indiscrezioni, per esempio, si pensa che il display misurerà 8 pollici e i controller saranno magnetici. Per quanto riguarda il processore, invece, si vocifera di NVIDIA Tegra239 con 8 GB o 12 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Senza parlare della risoluzione delle immagini fino a 4K.

Ma oggi si aggiunge un’altra novità, questa volta dal punto di vista pratico e non tecnico. Come riporta anche il sito HDBlog, infatti, la Nintendo Switch 2 potrebbe essere strettamente collegata allo smartphone dei giocatori. È stato trovato un brevetto che descriverebbe come trasformare il telefono cellulare in un joystick adatto alla console.

Il tutto avverrebbe tramite un codice QR, visualizzato sullo schermo della console, da scannerizzare tramite lo smartphone. Se così fosse si tratterebbe di un’ottima notizia per tutti i fan della Nintendo e di questo dispositivo nello specifico. Ciò permetterebbe di aggiungere più giocatori senza l’uso dei controller veri e propri, per divertirsi insieme ad amici e famigliari.

Al momento è ancora troppo presto per sapere se tutto ciò diventerà realtà. Dato che si tratta solo di indiscrezioni, vi consigliamo di prendere tutto ciò con le pinze. Noi continueremo a osservare ciò che accadrà per tenervi sempre informati non appena sarà possibile.