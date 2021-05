Su Android 12 sono in arrivo oltre 389 nuovi design per le emoji nel 2021, dalla siringa per il vaccino alla faccina con la mascherina: foto

Sul web è trapelata un’immagine che mostra il desing delle nuove emoji del 2021 in arrivo sulla versione Beta 1 di Android 12. Molte delle amatissime faccine ottengono un nuovo look, rinnovandosi e aggiornandosi per stare al passo con i tempi. Negli ultimi mesi iOS ha accolto le nuove emoji di Apple, e ora è arrivato il momento che anche gli utenti del sistema di Google si godano il nuovo design delle faccine per esprimere il proprio stato d’animo.

Android 12 è il nuovo update del sistema operativo, che presto farà il suo debutto sugli smartphone più recenti. Assieme al tanto atteso aggiornamento e alle sue funzionalità, gli utenti avranno accesso a una nuova rosa di emoticon. Le immagini reperite sono state condivise da Emojigraph, che ha segnalato oltre 389 nuove emoji nella prima beta di Android 12.

Le nuove emoji in arrivo nel corso del 2021 sul nuovo sistema operativo di Google hanno subito in alcuni casi dei leggeri cambiamenti, ritoccando solo profondità e prospettiva. In altri invece si tratta di un cambio di look drastico, spesso per seguire gli avvenimenti degli ultimi tempi. Basti pensare che la siringa non ha più il sangue rosso al suo interno, proprio per incoraggiare gli utenti a vaccinarsi contro il COVID-19. Lo stesso vale per l’emoticon con la mascherina, che non sarà più triste, ma felice. Altre emoji invece sono del tutto inedite, e faranno il loro primo debutto proprio su Android 12.

I nuovi design delle emoji per Android 12

Altri cambiamenti comprendono l’emoji del telefono cellulare che prima rappresentava un telefono Android, mentre ora, ironicamente, somiglia più a un iPhone.

Per il momento la versione definitiva di Android 12 non è ancora prossima al suo debutto, infatti per il momento è disponibile solo la prima beta. Nel corso delle prossime settimane infatti le emoji mostrate nelle immagini qui sopra potrebbero cambiare ulteriormente look. Sul sito di Emojigraph sono disponibili le foto di tutte le 389+ nuove emoji con un nuovo look. In ogni caso Android 12 dovrebbe fare il suo debutto entro fine 2021.

