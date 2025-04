News

Nicolo Figini | 16 Aprile 2025

ai

Da ieri sera si sta parlando del rumor in base al quale OpenAI stia lavorando a un social potenziato dall‘intelligenza artificiale con lo scopo di fare concorrenza a Twitter. Ecco cosa sappiamo.

Il social di OpenAI

I social network non finiscono mai, infatti stando alle ultime indiscrezioni sembrerebbe che OpenAI ne stia sviluppando uno tutto suo. Non più solo Instagram, Facebook, Bluesky, TikTok e Twitter (per citarne alcuni), adesso ne potrebbe arrivare un altro che mirerebbe a fare concorrenza proprio a X.

LEGGI ANCHE: L’intelligenza artificiale seduce le persone: l’avvertimento degli psicologi

A riportare la notizia ci ha pensato The Verge, secondo il quale il progetto sarebbe ancora nelle prime fasi di sviluppo. Al momento non è chiaro se l’azienda voglia creare un’app a parte oppure integrare il social all’interno di ChatGPT.

A quanto pare il sito web ha tentato di parlare con un portavoce della società ma non è riuscito a mettersi in contatto per avere maggiori informazioni. Già qualche tempo fa Sam Altman, l’amministratore delegato di OpenAI, aveva lanciato una frecciatina a Meta affermando che prossimamente avrebbero potuto sviluppare un social per fare competizione a Twitter.

Questo dovrebbe anche essere potenziato dall’intelligenza artificiale. Una fonte all’interno di un laboratorio di AI ha dichiarato: “L’integrazione di Grok su X ha reso tutti gelosi. Soprattutto di come le persone creano tweet virali facendo dire a l’AI qualcosa di stupido“.

LEGGI ANCHE: Come trasformare il tuo cane in un essere umano con ChatGPT

Al momento non vi è nulla di confermato e anche se lo fosse sarebbe troppo presto per poter parlare di qualcosa di concreto. I tecnici, secondo i rumor, sarebbero al lavoro sul social proprio in questo momento e di conseguenza servirà del tempo prima che se ne sappiamo qualcosa in più. Non mancheremo di farvi avere aggiornamenti in futuro.