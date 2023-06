News

Martina Pedretti | 7 Giugno 2023

ai intelligenza artificiale

Paragraphica è una fotocamera senza obiettivo che realizza foto grazie all’aiuto di un’AI: ecco come funziona e come usarla online

Paragraphica scatta foto senza obiettivo: ci pensa l’AI

Le macchine fotografiche hanno cambiato la società in modo interessante, perché ci hanno fornito un metodo per trasmettere immagini in modo oggettivo. Come questi oggetti anche l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando la nostra epoca, tanto da riuscire a far scattare una fotocamera anche senza obiettivo. Parliamo di Paragraphica.

Infatti ora che le immagini generate dall’intelligenza artificiale e i deep fake sono all’ordine del giorno, stiamo assistendo a un altro cambiamento. Seguendo il trend, Bjørn Karmann ha creato una fotocamera senza obiettivo chiamata Paragraphica che utilizza i dati sulla posizione per produrre foto generate dall’intelligenza artificiale.

Dal punto di vista dell’esperienza utente, Paragraphica funziona in modo molto simile a una fotocamera convenzionale. La persona che la usa può recarsi in un luogo, puntare la fotocamera e premere il pulsante di scatto. Un display LCD sul retro della fotocamera mostrerà quindi una foto, realizzata però senza un obiettivo. Infatti l’immagine non è reale, ma è solamente creata da un’intelligenza artificiale.

Quando l’utente scatta una “foto“, Paragraphica utilizza i dati sulla posizione per inviare una richiesta all’intelligenza artificiale. Paragraphica contiene un modulo GPS per trovare la posizione attuale. Inoltre utilizza l’API Open Weather per determinare le condizioni meteorologiche locali e l’API Mappox per cercare informazioni sulle cose degne di nota nelle vicinanze, come le caratteristiche geografiche e le attività commerciali.

Le tre manopole poste su Paragraphica consentono a chi la usa di regolare il raggio di ricerca, il rumore digitale all’immagine e il grado di fedeltà. Infatti sul retro della macchina appare il testo generato dall’AI, modificabile tramite quest’ultimo strumento. Il risultato è una foto originale generata dall’intelligenza artificiale che corrisponde alla realtà.

Esiste un solo modello fisico di Paragaphica, realizzata in 3D e con un Raspberry Pi 4 al suo interno. Il dispositivo ricorda una Leica vintage. Se però si vuole provare Paragraphica, Karmann ha creato un’app Web che si comporta come una versione virtuale della fotocamera. Il traffico di utenti è elevato in questo momento e il tempo di caricamento potrebbe essere lento.

L’app permette di scattare una foto virtuale della propria posizione attuale e quindi ricevere una foto AI generata da Paragraphica.