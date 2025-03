News

Andrea Sanna | 26 Marzo 2025

Ci si sta chiedendo perché alcuni utenti non riescono proprio a installare Chrome! Cosa sta succedendo? Ecco il motivo che si nasconde dietro questa problematica.

Chrome perché non si installa?

Browser web per eccellenza (nonché più popolare al mondo), Google Chrome esattamente come altri motori di ricerca e piattaforme non manca di avere problemi. E in queste ore qualcosa di anomalo si è verificato, dato che alcuni utenti hanno provato a scaricarlo con scarsi risultati.

Coloro che hanno tentato di inserire Chrome sul proprio dispositivo sono andati incontro a un errore segnalato su Reddit e ripreso da Windows Latest: “Questa app non può essere eseguita sul tuo PC. Per trovare una versione per il tuo PC, contatta l’editore del software”.

Da qui giù con una serie infinita di segnalazioni. Alcuni dei messaggi sono i seguenti, ripresi da HDBlog:

“Ho appena comprato un nuovo laptop per lavoro e non riesco a installare Chrome”; “Ho formattato il mio PC due giorni fa, oggi ho provato a installare Chrome e visualizzo lo stesso errore”. Tra gli altri: “Ho trovato questo thread cercando post su questo problema. Non è colpa tua, c’è qualcosa di strano con l’installer”.

Quando si tenta di aprire il file ChromeSetup.exe compare questo messaggio e ciò si verifica su PC Intel e AMD. Si pensa che Google Chrome abbia fornito in modo accidentale la versione Arm dell’installer ai computer che hanno un processore x64. Dunque la versione progettata per PC che hanno chip Snapdragon non si può installare su PC con chip Intel/AMD. Idea questa che potrebbe giustificare il problema, come riporta il sito.

Questi inconvenienti emergono nel momento in cui Windows rileva un problema di compatibilità con l’app. Analizzando il codice ChromeSetup.exe è emerso per l’appunto qualcosa di insolito, che ha destato sospetti sulla natura dell’errore.

Quindi non ci resta che attendere la risoluzione del problema, che ovviamente il team si augura di sistemare in tempi brevissimi.