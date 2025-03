TikTok chiude la sua app Notes per la condivisione delle foto

News

Martina Pedretti | 26 Marzo 2025

TikTok

TikTok chiude Notes: fine dell’esperimento dopo meno di un anno

TikTok ha deciso di interrompere il suo esperimento con TikTok Notes, la sua app di condivisione di foto, meno di un anno dopo il lancio. La piattaforma, che era stata resa disponibile solo in alcune regioni, chiuderà ufficialmente l’8 maggio 2025.

Gli utenti che avevano accesso all’app stanno ricevendo notifiche sulla chiusura e vengono incoraggiati a provare Lemon8, un’altra piattaforma simile che invece rimarrà attiva.

TikTok Notes era nato con l’idea di creare un’alternativa incentrata sulle immagini, ispirandosi a Xiaohongshu, il popolare social cinese simile a Instagram. Tuttavia, il progetto non ha mai ottenuto il successo sperato, probabilmente a causa di un lancio limitato a poche nazioni e della concorrenza interna con Lemon8, che offre un’esperienza molto simile.

La fine di TikTok Notes non avrà un grande impatto sul panorama social globale, poiché l’app non ha mai raggiunto un’ampia diffusione. Tuttavia, evidenzia l’interesse di TikTok per l’espansione in nuove aree, testando nuovi formati di contenuto.

Ecco cosa cambia con la chiusura dell’app:

Gli utenti di Notes dovranno spostarsi su Lemon8 per continuare a condividere contenuti fotografici.

per continuare a condividere contenuti fotografici. TikTok potrebbe investire di più in Lemon8 come alternativa a Instagram.

come alternativa a Instagram. Fine di un esperimento che non ha mai preso piede, segnale che TikTok sta affinando la sua strategia nel settore delle immagini statiche.

TikTok Notes si aggiunge alla lunga lista di piattaforme social chiuse dopo tentativi falliti di espansione. Per gli utenti che lo utilizzavano, resta Lemon8, mentre TikTok probabilmente continuerà a concentrare i suoi sforzi su contenuti video e nuove funzionalità.