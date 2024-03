Videogame

Martina Pedretti | 27 Febbraio 2024

Pokémon

Durante il Pokémon Presents del 27 febbraio, The Pokémon Company ha annunciato il secondo capitolo del francise Leggende, in stile open world. Stiamo parlando di Leggende Pokémon Z-A, in arrivo nel 2025. Ecco quindi tutte le informazioni, news su questo nuovo gioco Pokémon.

Leggende Pokémon Z-A uscita

Prima di parlare in dettaglio del nuovo gioco, cerchiamo di capire Leggende Pokémon Z-A quando esce? Per ora non sono disponibili informazioni in merito all’uscita precisa del gioco. The Pokémon Comany ha solamente annunciato che debutterà nel 2025.

Precisamente l’azienda parla di un’uscita simultanea, e questo può lasciarci intendere un lancio sia su Nintendo Switch, che sulla nuova, non ancora annunciata, console della Casa di Kyoto.

Leggende Pokémon Z-A news e gameplay

Leggende Pokémon Z-A è il secondo capitolo dei giochi Pokémon Leggende, il cui apripista è stato Arceus nel 2022. Nonostante tutti i fan sperassero in un Leggende ambientato a Johto a un remake di Bianco e Nero, con questo gioco torneremo invece a Kalos, regione in cui sono ambientati Pokémon X e Y. Torneremo quindi a incontrare i Pokémon di sesta generazione, presentati nei giochi pubblicati nel 2013 su Nintendo 3DS.

Precisamente il gioco ha luogo a Luminopoli, dove un progetto di rigenerazione urbana insegue una visione di armonia tra esseri umani e Pokémon. Non sappiamo se il nome della regione sarà diverso, come è successo per il titolo precedente, o se sarà ambientato nel passato. Dal trailer sembra esserci tuttavia una commistione, tra passato, presente e anche futuro.

Possiamo immaginare che il gameplay riprenderà lo stile simil open world di Leggende Arceus. Confermata in particolare è la presenza delle megaevoluzioni, una meccanica di gioco molta amata dai giocatori.

Trailer video

Nel corso del Pokémon Presents è uscito anche un trailer di Leggende Pokémon Z-A, che mostra poco del gameplay in sé, ma che funge da presentazione.