Martina Pedretti | 18 Maggio 2023

ChatGPT ha aiutato un professore a scoprire che i suoi studenti hanno usato l’intelligenza artificiale per scrivere i loro compiti a casa

Un insegnate ha accusato gli studenti del suo corso di scienze agrarie presso l’A&M-Commerce dell’Università del Texas di imbrogliare utilizzando software di intelligenza artificiale per scrivere i loro saggi. Così il professore ha interrogato ChatGPT per chiedere se effettivamente avessero usato l’AI nei loro compiti a casa.

Come scritto in un thread Reddit ora virale, Jared Mumm, coordinatore del dipartimento di scienze agrarie e risorse naturali dell’università americana, ha informato gli studenti che ha utilizzato ChatGPT per valutare se i loro compiti inviati fossero scritti da umani o prodotti dall’intelligenza artificiale.

Il bot di OpenAI ha valutato che almeno una parte dei lavori inviati erano stati creati da un macchina. Il professore si è trovato costretto a congelare i voti degli studenti, in attesa di un’indagine. Gli studenti coinvolti hanno risposto, dicendo che hanno scritto da soli i loro saggi. A seguito dell’indagine, si è deciso di bloccare i diplomi di coloro che si dovevano laureare.

Il professore ha affermato che avrebbe inserito due volte gli ultimi tre saggi dei suoi studenti su ChatGPT. Se il bot avesse dichiarato entrambe le volte che un’AI aveva scritto ogni compito, avrebbe dato una X allo studente. Così è stato.

L’Università del Texas ha confermato che il voto X significa incompleto, una misura temporanea mentre la vicenda si snodava. Diversi studenti sono stati ora scagionati. Invece altri hanno scelto di inviare nuovi saggi da valutare. Almeno uno studente finora ha ammesso di utilizzare ChatGPT per i scrivere i suoi compiti.

“A&M-Commerce conferma che nessuno studente ha fallito il corso. A nessuno è impedito di laurearsi a causa di questo problema“, ha affermato l’istituto in una nota. “I funzionari dell’università stanno indagando sull’incidente e sviluppando politiche per affrontare l’uso improprio della tecnologia AI in classe“.

All’inizio di quest’anno, ChatGPT è stato vietato nelle scuole pubbliche di New York, perché ritenuto strumento che aiuta gli studenti a copiare.