Quali sono le evoluzioni di Fuecoco in Pokémon Scarlatto e Violetto? A che livello diventa Crocalor e Skeledirge: le foto

In cosa si evolve Fuecoco: le foto dei Pokémon

State iniziando Pokémon Scarlatto e Violetto e per non sbagliare volete scoprire in cosa si evolvono gli starter del gioco? Ecco quali sono le evoluzioni di Fuecoco, Starter di Fuoco, nel gioco.

Prima di scegliere il vostro compagno dovete sapere che come ogni starter anche Fuecoco ha due evoluzioni. Si evolve dapprima in Crocalor a partire dal livello 16 e successivamente in Skeledirge a partire dal livello 36. Quest’ultima trasformazione assume un doppio tipo: Fuoco/Spettro.

Ecco le foto delle due evoluzioni di Fuecoco che i giocatori incontreranno all’interno del gioco:

Le due evoluzioni di Fuecoco in Scarlatto e Violetto

Qui sopra potete quindi conoscere le sembianze ufficiali di Crocalor, stadio intermedio di Fuecococo, e di Skeledirge, stadio finale.

Vi piacciono? Sceglierete lui come starter in Scarlatto e Violetto oppure preferite scoprire quali sono le evoluzioni di Sprigatito e Quaxly? Tenete sempre conto che il vostro rivale si accaparrerà il Pokémon superefficace sul vostro.

