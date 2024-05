Nintendo Switch 2 annunciata entro marzo: la conferma del CEO

Videogame

Martina Pedretti | 7 Maggio 2024

Nintendo

Entro marzo 2025 sarà annunciata la nuova console Nintendo Switch 2

Nintendo annuncerà la sua prossima console di gioco, che per ora sul web viene chiamata Switch 2, entro la fine di marzo 2025. La conferma arriva direttamente dal CEO dell’azienda.

La società ha infatti rivelato questo piano in un post di X, parlando dei suoi ultimi risultati sugli utili e una prospettiva per il suo nuovo anno fiscale 2025. La console arriverà quindi 9 anni dopo il lancio di Nintendo Switch, e segnerà una nuova era per gli appassionati di videogiochi.

Nella dichiarazione dell’account Nintendo, redatta dal presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa, si legge: “Faremo un annuncio sul successore di Nintendo Switch entro questo anno fiscale. Sono passati più di nove anni da quando abbiamo annunciato Nintendo Switch nel marzo 2015. A giugno faremo un Nintendo Direct riguardante la gamma di giochi Nintendo Switch per la seconda metà del 2024, ma tenete presente che ci saranno nessuna menzione del successore di Nintendo Switch durante quella presentazione“.

L’anno fiscale di Nintendo va da aprile a marzo, il che significa che la società promette di annunciare il Switch 2 entro la fine di marzo 2025. Il CEO conferma che non fornirà alcuna informazione sulla nuova console durante l’evento Nintendo Direct di giugno. Invece il focus sarà sulla presentazione dei giochi Switch in arrivo nel resto del 2024.

Sembra quindi che l’atteso titolo Pokémon Leggende Z-A sarà destinato a uscire non solo per Nintendo Switch ma che sarà compatibile anche con la console che sarà sua erede. Scopriremo qualcosa in più su questo gioco e sulla Switch 2 solo prossimamente, quindi restate sintonizzati.