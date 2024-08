News

Andrea Sanna | 6 Agosto 2024

Instagram

È una delle piattaforme social più utilizzate, ma sappiamo anche quanti account ci sono su Instagram? Scopriamo insieme il dato del 2024 e com’è cambiato il numero dal 2013 a oggi.

Instagram, ecco quanti account ci sono

Amatissimo dai giovani e non solo, Instagram in poco tempo ha raggiunto risultati incredibili e un numero di utenti che è cresciuto di anno in anno. Ma quanti account ci sono oggi su Instagram, lo sapete? Dal suo lancio nel 2010 a oggi ha registrato una crescita esponenziale che lo porta oggi a vantare oltre 2,4 miliardi di utenti attivi.

LEGGI ANCHE: Google dice addio ad Adblock su Chrome: l’avviso agli utenti

Un dato che consolida l’applicazione a classificarsi tra i primi social network al mondo, tra i più usati. Con i suoi 2,4 miliardi di utenti presenti su Instagram attivi, la base rappresenta un quarto di quelli presenti attivi nel mondo sul web ogni mese.

Di anno in anno Instagram (quest’anno festeggia i suoi primi 13 anni di attività) è cambiato tanto, si è evoluto come social e si sta via via perfezionando.

Ora che conosciamo quanti utenti sono presenti oggi su Instagram, nella tabella sottostante possiamo, vedere come con il passare degli anni il numero sia letteralmente lievitato.

Anno Utenti attivi (milioni) 2013 110.000.000 2014 200.000.000 2015 370.000.000 2016 500.000.000 2017 700.000.000 2018 1.000.000.000 2019 1.210.000.000 2020 1.435.000.000 2021 1.690.000.000 2022 1.960.000.000 2023 2.115.000.000 2024 2.400.000.000

Questa tabella ci fa capire perfettamente come dal 2013 al 2024 sia modificato e aumentato il numero degli utenti su Instagram. Si è passati quindi da 110 milioni nel 2013 a una stima di oltre 2,4 miliardi di utenti entro il 2024.

Com’è cambiata la piattaforma

Come abbiamo detto anche in un precedente articolo, in tutti questi anni Instagram ha subito una vera e propria evoluzione. Inizialmente nel 2010 era semplicemente un app di condivisione foto per iOS.

Due anni più tardi ha ampliato la piattaforma anche per Android, per poi essere acquisito da Facebook (ora Meta). Si passa poi al 2013 quando sono stati introdotti i video, con il caricamento di brevi filmati.

A seguire nel 2016 abbiamo avuto le storie, foto o video di 24 ore e nel 2018 è stato introdotto IGTV, piattaforma che permette di inserire video verticali e più lunghi. Successivamente nel 2019 è arrivata la funzione Checkout per gli acquisti direttamente dall’app e poi i Reels nel 2020.

LEGGI ANCHE: TikTok Lite ritirato ufficialmente: la decisione dell’UE

Ancora nella cronistoria di Instagram ricordiamo che nel 2021 ha introdotto le Live Rooms per trasmettere in diretta con un massimo di altre tre persone collegate. Nel 2022 invece ha consentito ai creator di monetizzare con degli abbonamenti, mediante la funzionalità Super Follows. Negli ultimi due anni, 2023 e 2024, Instagram ha inserito le collaborazioni con altri post e reel e tantissime altre funzioni di rinnovamento come le note, i canali broadcast ecc.