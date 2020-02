Readly, la app di abbonamenti alle riviste digitali specializzata nella formula “all you can read”, fa un prima stima dei trend di mercato a sei mesi dal lancio della piattaforma in Italia: gli italiani leggono centinaia di migliaia di riviste, e fra le testate più lette ci sono quelle specializzate in tecnologia – inclusa PC Professionale.

Nato nel 2012 in Svezia, Readly è un servizio che permette di accedere a oltre 4.800 riviste (di cui 105 in lingua italiana) su tablet e smartphone pagando un solo abbonamento omnicomprensivo dal costo di 9,99 euro al mese. Anche PC Professionale è accessibile su Readly e – a quanto pare – il trend delle letture digitali è tutto a favore dei contenuti a tema tecnologico.

Secondo i dati riferiti al periodo compreso tra maggio e dicembre 2019, il pubblico italiano di Readly ha letto oltre 490.000 riviste. Tra gli interessi principali del pubblico nostrano ci sono tecnologia, scienze e storia, ma anche cucina e attualità. Le riviste più lette includono App Journal, Focus, Focus D&R e al quarto posto PC Professionale.

La rivista bimestrale App Journal ha totalizzato il numero di lettori più elevato per singolo numero, rivela una press release di Readly, mentre la buona posizione di PC Professionale e (al settimo posto) Computer Idea evidenziano la propensione degli italiani a essere sempre aggiornati sul mondo della tecnologia, l’hi-tech e le app.

Secondo le indagini di Readly, la maggioranza degli utenti della piattaforma sfrutta la lettura (in questo caso digitale e tendenzialmente in mobilità) per “rilassarsi” (55%), per divertirsi (34%) o anche per “trarre ispirazione per il proprio stile di vita” (33%). In un periodo di incertezza come quello che sta vivendo l’Italia, dice ancora Readly, i lettori si concentrano soprattutto sulle proprie passioni e gli interessi che stanno loro più a cuore.

Le 12 riviste più lette dagli italiani su Readly

Ecco la classifica completa delle dodici riviste più lette dagli italiani su Readly:

1. APP JOURNAL

2. FOCUS

3. FOCUS D&R

4. PC PROFESSIONALE

5. FOCUS STORIA COLLECTION

6. GIALLOZAFFERANO

7. COMPUTER IDEA

8. SALE&PEPE

9. FOCUS EXTRA

10. CASAFACILE

11. CHI

12. GENTE

