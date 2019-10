Red Dead Redemption 2 arriva su PC

Rockstar ha confermato quello che già sapevano più o meno tutti, ovvero che il blockbuster videoludico Red Dead Redemption 2 è in dirittura d’arrivo anche sulla piattaforma da gioco più potente, versatile e resiliente di sempre.

Red Dead Redemption 2 (RDR2) è uno dei titoli più venduti, dibattutti e giocati dell’attuale generazione videoludica, un vero e proprio blockbuster che, assieme all’immarcescibile GTA V, rappresenta una gallina dalle uova d’oro per il publisher Take-Two Interactive. Da sempre esclusiva per il mondo delle console, la serie di action-adventure ambientata nel mondo del vecchio West sta ora per fare un debutto in grande stile su PC.

Che Red Dead Redemption 2 stesse per arrivare anche sulla piattaforma videoludica più potente in circolazione era un fatto noto da tempo, con diversi indizi e indiscrezioni “ufficiose” che avevano oramai raggiunto la categoria di prova quasi inconfutabile. Ora è lo stesso sviluppatore (Rockstar Games) a confermare ufficialmente il port, con offerte a tema e diverse modalità di distribuzione sugli store digitali.

La versione PC di Red Dead Redemption 2 debutterà ufficialmente il prossimo 5 novembre, ha rivelato Rockstar, e il gioco verrà distribuito sia sul nuovo client proprietario dello studio (Rockstar Games Launcher) che sul sempre chiacchierato Epic Games Store o altrove (Steam incluso). Chi preordinerà il download sul launcher Rockstar, dice l’azienda, avrà accesso gratuito a due diversi giochi tra quelli presenti nel seguente elenco:

Grand Theft Auto III

GTA: Vice City

Grand Theft Auto: San Andreas

Bully: Scholarship Edition

L.A. Noire: The Complete Edition

Max Payne 3: The Complete Edition

Rockstar sembra aver fatto le cose per bene, nella conversione di RDR2 per PC, e il gioco potrà vantare caratteristiche tecniche avanzate rispetto alla versione per console (Xbox One o PS4 poco importa) in grado di sfruttare al meglio l’hardware e le GPU più recenti. Disponibile anche l’accesso alla componente on-line del gioco e a diversi contenuti aggiuntivi.

Il debutto di Red Dead Redemption 2 su PC rappresenterà una novità certamente molto apprezzata dai giocatori che preferiscono la piattaforma Wintel a una qualsiasi console domestica. E per chi non è dotato di un hardware videoludico aggiornato, o comunque preferisce le gioie e i dolori dello streaming via cloud, RDR2 sarà parte anche della line-up di lancio del servizio Google Stadia.

