Martina Pedretti | 14 Gennaio 2025

Gli utenti TikTok stanno migrando su RedNote, in vista del divieto negli USA: cos’è e come funziona l’app cinese

Con TikTok a rischio di chiusura negli USA a partire dal 19 gennaio 2025, l’attenzione si è rapidamente spostata su un’altra app cinese: RedNote, conosciuta in patria come Xiaohongshu, che in italiano significa “libro rosso”.

La piattaforma, già molto popolare in Cina, è balzata al primo posto tra le app gratuite sull’App Store di Apple negli USA, dato che in molti utenti stanno migrando tra le sue fila.

Che cos’è RedNote?

Lanciata nel 2013, RedNote è una piattaforma di social media che combina brevi video, live streaming e recensioni di prodotti con una sezione e-commerce. Spesso paragonata a TikTok per la sua enfasi sui contenuti video di breve durata, l’app si distingue però per l’integrazione di funzionalità simili a Pinterest. Infatti offre agli utenti un’esperienza completa che spazia dal lifestyle allo shopping online.

Come funziona RedNote? Gli utenti possono condividere consigli su moda, bellezza, viaggi ed esperienze personali, scoprire nuovi prodotti e, soprattutto, acquistarli direttamente tramite l’app. Questo modello ha contribuito al rapido successo di RedNote, che ha raggiunto una valutazione di oltre 3 miliardi di dollari. La sua interfaccia intuitiva e la stretta integrazione con l’e-commerce l’hanno resa una delle piattaforme social più apprezzate in Cina.

Perché TikTok potrebbe chiudere?

Il futuro di TikTok negli Stati Uniti è incerto a causa di preoccupazioni sulla sicurezza nazionale. Legislatori e agenzie governative temono che la società madre ByteDance possa condividere i dati degli utenti americani con il governo cinese. Per affrontare queste preoccupazioni, una legge approvata nell’aprile 2024 richiede a TikTok di vendere le sue attività statunitensi entro il 19 gennaio o affrontare un divieto a livello nazionale.

Sebbene TikTok abbia contestato la legge presso la Corte Suprema, i giudici sembrano propensi a sostenere il divieto. Se la chiusura venisse confermata, il vuoto lasciato da TikTok potrebbe essere colmato da RedNote, che offre un’alternativa altrettanto coinvolgente per utenti e creatori di contenuti.