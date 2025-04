News

Nicolo Figini | 8 Aprile 2025

Andiamo a scoprire nel dettaglio ciò che ha spiegato uno studio dell’ONU sulla possibilità che l’AI possa ‘rubare‘ il 40% del lavoro agli essere umani.

Lo studio dell’ONU sull’AI

E se vi dicessimo che tra non molto tempo alcuni lavori potrebbe essere ridimensionati o sparire del tutto a causa dell’intelligenza artificiale? Questo è ciò che rivela uno studio condotto dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nell’ultimo periodo.

L’impatto dell’intelligenza artificiale nelle vite di tutti quanti è evidente ed è stato dimostrato in più di un’occasione. Spesso vi abbiamo, infatti, parlato di come i robot abbiano sembianze, movimenti e personalità sempre più simili all’uomo e ciò, se da una parte entusiasma, dall’altra preoccupa.

Secondo l’agenzia dell’ONU per il commercio e lo sviluppo, UNCTAD, entro il 2033 il settore dell’AI dovrebbe fatturare quasi 5 miliardi di dollari e per tale ragione gli esperti hanno fatto una deduzione. Secondo la loro opinione, se si andrà avanti in questo modo, il 40% delle professioni oggi esistenti subirà delle profonde modifiche.

Alcune verranno potenziate e ne gioveranno probabilmente, mentre altre rischiano di sparire per sempre. Ed ecco perché la palla passa ai Governi dei vari Paesi. Questi devono tentare di trovare un equilibrio che vada a bilanciare il lavoro umano con quello tecnologico.

L’analisi dell’ONU rivela anche che sono solo 100 le aziende, divise tra Cina a Stati Uniti, a controllare la metà degli investimenti globali in ricerca e sviluppo sull’AI. L’esclusione di tanti altri Stati, come quelli a Sud del mondo, rischia di accentuare una disuguaglianza economica tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo.

Le Nazioni Unite lanciano quindi un appello per tentare di trovare un “approccio cooperativo e inclusivo“. Tra le proposte, come riporta anche il sito HDBlog, “la promozione di infrastrutture tecnologiche condivise, lo sviluppo di modelli di AI open-source accessibili a tutti“.