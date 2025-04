News

Nicolo Figini | 8 Aprile 2025

Un imprenditore ha generato un passaporto falso con ChatGPT e ha raccontato di aver superato alcuni controlli in banca

Un imprenditore, per fare un test, ha creato un passaporto falso con ChatGPT e ha raccontato di essere riuscito a superare alcuni controlli su delle piattaforme bancarie.

Il passaporto falso di ChatGPT

Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato di un fatto molto preoccupante per quanto riguarda ChatGPT. Stiamo parlando della creazione di scontrini, ricevute e documenti importanti da parte dell’intelligenza artificiale. Con i nuovi passa avanti in questo campo gli errori sono sempre meno e le immagini sono sempre più reali.

Tutto ciò ha portato a domandarsi se tutto ciò potrebbe minare la sicurezza dei vari individui nel caso in cui un malfattore decidesse di utilizzare l’AI per i suoi scopi truffaldini. Oggi spunta una notizia che non farà fare di certo sogni più serene a chi ci sta leggendo.

L’imprenditore Borys Musielak ha spiegato su LinkedIn di essere riuscito, in meno di cinque minuti, a creare un passaporto del tutto falso con ChatGPT. Il documento era talmente realistico che è stato capace di passare i controlli di alcune piattaforme bancarie senza destare alcun sospetto.

Questa storia aumenta la tensione nei confronti dell’intelligenza artificiale e il suo sviluppo. Qualcosa del genere era stato tentato diverso tempo fa ma con risultati peggiori perché il documento generato aveva qualche errore e imprecisione. Grazie all’ultima versione del sito, tuttavia, le inconsistenze sembrerebbero essere state praticamente cancellate.

Tutto ciò porta a un problema molto serio: chi desidera veramente truffare qualcuno potrebbe avere la strada spianata grazie all’intelligenza artificiale. Le banche, ma anche i Governi dei Paesi, dovranno trovare al più presto delle misure di sicurezza adatte per debellare il pericolo della falsificazione dei documenti. Vi terremo informati con tutti gli aggiornamenti.