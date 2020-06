Download del giorno: Money Manager EX 1.3.5

Money Manager EX è un tool dedicato alla gestione delle finanze personali. Un programma che non costa un centesimo ma aiuta a contare anche i centesimi, per così dire.

Money Manager Ex è un software per la gestione di spese e finanze personali, un programma che rientra insomma nella stessa categoria del già segnalato HomeBank e che, per ironia della sorte, non costa assolutamente nulla essendo distribuito in maniera gratuita tramite licenza open source.

L’uso di Money Manager Ex non costa un centesimo ma permette di tenere conto del mondo in cui spendiamo i nostri soldi, con un focus sulla semplicità e la facilità di utilizzo dell’interfaccia. Il software include il 90% delle funzionalità richieste dalla maggioranza degli utenti di questo genere di soluzioni, dicono gli sviluppatori.

Interfaccia intuitiva, semplice e veloce a parte, le funzionalità di Money Manager Ex includono la gestione di conti bancari e assegni, carte di credito, risparmi e investimenti azionari, i promemoria per i depositi ricorrenti e le bollette, le previsioni di budget, i report con tanto di grafici, l’importazione dei dati (CSV, QIF), la crittografia AES per la protezione del database SQL interno.

Money Manager Ex è tradotto in 24 lingue diverse italiano incluso, ed è disponibile sia per PC che per mobile (Android). L’ultima release distribuita nei giorni scorsi su PC (Money Manager Ex 1.3.5) include svariati bugfix per l’interfaccia, una migliore stabilità generale del programma e traduzioni aggiornate.

Pagina ufficiale del download di Money Manager EX 1.3.5 per Windows, Linux e macOS

