Minecraft, il gioco più venduto di sempre

Stando a quanto comunica Microsoft, i blocchettoni di Minecraft hanno venduto qualcosa come 200 milioni di copie in giro per il mondo. La popolarità del brand non cessa di crescere.

Incurante della concorrenza e dei nuovi fenomeni online come MOBA e Battle Royale, Minecraft continua a essere uno dei videogiochi più popolari in assoluto. Anzi: stando agli ultimi numeri forniti da Microsoft, il modo blocchettoso di Minecraft è il gioco più venduto di sempre e non teme di essere spodestato nel prossimo futuro.

Redmond ha acquisito lo sviluppatore Mojang nel 2014, e ora può godersi i risultati di un successo che non teme il passare degli anni: oggi sono in circolazione più di 200 milioni di copie di Minecraft, e 126 milioni di persone di tutte le età entrano nel suo mondo virtuale ogni mese.

Microsoft sottolinea la capacità di Minecraft di alleggerire il peso delle misure di contrasto alla pandemia di COVID-19, e la possibilità di favorire connessioni sociali con amici e familiari. Per il mondo dell’istruzione c’è poi Minecraft: Education Edition, versione attualmente gratuita per gli insegnanti.

Il mondo di Minecraft continua ad appassionare i giocatori e le novità per il prossimo futuro non mancano di certo: gli sviluppatori sono al lavoro sulla versione in ray tracing del gioco, mentre il 26 maggio segnerà il debutto sul mercato della versione action-RPG (o “dungeon crawler” come si usa dire oggi) nota come Minecraft Dungeons.

