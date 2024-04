News

Martina Pedretti | 8 Aprile 2024

Spotify

Presto in Italia arriveranno le playlist AI da personalizzare su Spotify: ecco come funzionano e come si usa l’intelligenza artificiale

Prossimamente Spotify lancerà in Italia le playlist AI

Spotify ha già riscontrato successo con la sua popolare funzionalità AI DJ e ora il servizio di musica in streaming ha deciso di sfruttare l’intelligenza artificiale anche nella creazione di playlist.

Infatti l’azienda ha introdotto in versione beta lo strumento “Playlist AI“. Si tratta di una nuova opzione che consente agli utenti di generare una playlist basata su istruzioni scritte da loro.

La funzionalità sarà inizialmente disponibile per gli utenti su dispositivi Android e iOS nel Regno Unito e in Australia. Arriverà poi nei prossimi mesi in altri luoghi. In Italia non è ancora attiva.

Oltre alle richieste di creazione di playlist più standard, come quelle basate sul genere o sulla durata, l’intelligenza artificiale di Spotify permette agli utenti di dare vita a una varietà infinite di playlist personalizzate. I prompt dati dagli ascoltatori possono fare riferimento a ogni genere di cose, come luoghi, animali, attività, personaggi dei film, colori o emoji.

Spotify spiega però che le migliori playlist vengono generate utilizzando suggerimenti che contengono una combinazione di generi, stati d’animo, artisti e decenni.

Dopo che si crea la playlist, gli utenti possono utilizzare l’intelligenza artificiale per rivedere e perfezionare il risultato finale scrivendo nuovi comandi come “meno ottimista” o “più pop“, ad esempio. Gli utenti possono anche scorrere verso sinistra su qualsiasi brano per rimuoverlo dalla playlist.

Spotify afferma di utilizzare modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per comprendere le intenzioni dell’utente. Inoltre, lo streamer utilizza la sua tecnologia di personalizzazione, ovvero le informazioni in suo possesso sulla cronologia e le preferenze dell’ascoltatore, per soddisfare la richiesta e creare una playlist personalizzata.

Dove si trova la funzione? Playlist AI di Spotify apparirò prossimamente ne “La tua libreria” nell’app toccando il pulsante più (+) in alto a destra dello schermo. Qui appare un menu a comparsa che mostra la playlist AI come nuova opzione accanto alle opzioni esistenti Playlist e Mix. Per salvare una playlist AI, basta toccare il pulsante “Crea” e aggiungerla alla libreria.

Come si presenta la novità

Inoltre, se l’ascoltatore non riesce a pensare a nessun suggerimento da provare, Spotify offre suggerimenti rapidi per aiutare le persone a iniziare.

Spotify investe da molti mesi nella tecnologia AI per migliorare il suo servizio di streaming. L’anno scorso, ha dichiarato che stava investendo nella ricerca interna per comprendere meglio le ultime novità in fatto di intelligenza artificiale e modelli linguistici di grandi dimensioni.