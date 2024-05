News

Andrea Sanna | 3 Maggio 2024

Spotify

La scelta presa da Spotify di far sparire definitivamente i testi delle canzoni ha già fatto storcere il naso a molti, ma non riguarderà tutti gli utenti. Scopriamo tutti i dettagli riguardo a questa notizia.

ALT! Spariscono i testi su Spotify

Le piattaforme sono in continuo aggiornamento con varie modifiche da apportare. Ma quella che arriverà su Spotify non piacerà affatto. Specialmente per chi ha la versione gratuita! Come mai? i testi delle canzoni non saranno più disponibili, a una sola condizione: passare a un abbonamento Premium.

A dire il vero già dallo scorso anno il servizio di Spotify aveva pensato alla possibilità di nascondere i testi delle canzoni dietro un paywall. È stato un esperimento limitato, ora però arriverà in maniera definitiva per gli utenti.

L’assenza di testi quindi è l’ennesima limitazione per coloro che hanno la prova gratuita su Spotify. Si va ad aggiungere infatti ad altre situazioni come il numero limitato di skip, la riproduzione casuale forzata o le pubblicità da non saltare.

La scelta di Spotify potrebbe derivare dal voler in qualche modo convincere gli utenti a sottoscrivere un abbonamento, dato che la funzionalità dei testi è da sempre molto apprezzata da tanti utenti. Diverse persone infatti lo utilizzano per il karaoke. Con questa mossa, però, la piattaforma si potrebbe convincere più persone di sottoscrivere un abbonamento.

Ma non è da escludere però che con questa scelta gli utenti possano andare a cercare delle alternative. In ogni caso sembra una mossa dettata dal voler portare gli utenti a un modello di streaming basato sempre di più sugli abbonamenti.

Peraltro in queste settimane Spotify ha lavorato a diverse opzioni. Tra cui per esempio quella di offrire un piano di Music Pro, ovvero la possibilità di ascoltare musica in alta definizione. Ma vedremo se ora questa funzione avrà gli effetti sperati.