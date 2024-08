Spotify non funziona! Cosa è successo e i motivi del disservizio

News

Andrea Sanna | 7 Agosto 2024

Spotify

Oggi 7 agosto Spotify non funziona. Ecco per quali motivi la piattaforma ha avuto questo disservizio. Cosa sappiamo

Nella giornata di oggi 7 agosto tantissimi utenti hanno notato dei problemi importanti su Spotify. Perché non funziona e cosa è successo? Ecco qui a seguire

Spotify oggi 7 agosto non funziona

In questi giorni Spotify ha preso una decisione importante per quanto riguarda i testi, spariti recentemente da chi ha un piano gratuito nella piattaforma. Ma non solo, perché ha anche svelato i 25 artisti italiani più in voga all’estero. Oggi 7 agosto, però, torniamo a parlare del servizio perché ci sono degli evidenti problemi.

Nel corso della giornata di oggi 7 agosto, la piattaforma di streaming musicale pare abbia smesso di funzionare in maniera corretta, non solo a livello Nazionale, ma mondiale. A riportare la notizia su Spotify sono i colleghi di DownDetector.

Appena dopo le 14:00 ci sono state diverse segnalazioni da parte degli utenti di Spotify, che hanno superato abbondantemente le 1000. C’è da dire che a quanto apre i disservizi al momento non sembrano essere localizzati in una precisa zona del nostro Paese, ma sono arrivate delle lamentele anche dall’estero e varie testate nazionali e non che hanno riportato la notizia.

Spotify quindi ha smesso di funzionare oggi 7 agosto, provocando qualche problema ai numerosi utenti che usufruiscono del servizio.

I motivi

Come detto nella maggior parte dei casi c’è l’impossibilità di connettersi al server e far partire la riproduzione delle tracce.

In altri casi, invece, gli utenti che accedono da sito web fanno fatica ad accedere.

Ma per quali motivi si è verificato questo problema su Spotify? Si conoscono le ragioni del perché non funziona? Al momento non è arrivato alcun commento in merito. Attendiamo delle novità da parte della piattaforma.

