Martina Pedretti | 5 Gennaio 2024

Vi ricordate quando a inizio anno Spotify ha lanciato Playlist in a Bottle, la Playlist Futuristica da scoprire nel 2024? Se volete scoprire da quando si potrà scoprire e ascoltare la propria capsula del tempo?

Cos’è Playlist in a Bottle

Nel gennaio 2023, Spotify ha chiesto agli utenti di creare una capsula del tempo che avrebbero potuto riascoltare a gennaio 2024. Una specie di lettera dal nostro io del passato, una macchina del tempo.

Spotify ha spinto gli ascoltatori di riflettere sul proprio stato d’animo e di catturare le canzoni più importanti del momento con Playlist in a Bottle. Questo elemento interattivo ha permesso agli utenti di scattare un’istantanea di ciò che stavano ascoltando ai tempi.

Playlist in a Bottle ha permesso di scegliere un contenitore preferito per ospitare la propria capsula del tempo musicale. Spotify ha interrogato poi gli utenti, chiedendo quali canzoni pensavano sarebbero diventate dei classici nel 2024 insieme ad alcuni suggerimenti come “una canzone che devi ascoltare dal vivo nel 2023” o “una canzone che ti ricorda la tua persona preferita”.

Una volta completate tutte le attività, Spotify ha sigillato ciascuna playlist in una bottiglia, pronta per essere aperta nel gennaio 2024.

Quando si scoprirà la nostra Playlist in a Bottle

Creata come complemento a Spotify Wrapped, che ripercorre il tuo anno musicale, l’esperienza Playlist in a Bottle sfida gli ascoltatori a prevedere il loro anno musicale. Ma quando potremo scoprire cosa avevamo inserito nella nostra Playlist?

Il 4 gennaio 2024 Spotify ha consentito agli ascoltatori di aprire la propria Playlist in a Bottle per dare un’occhiata alle loro previsioni per l’anno a venire.

Il colosso dello streaming ha affermato di voler includere momenti interattivi, come Wrapped, tutto l’anno, ed è così che sono nate esperienze come Playlist in a Bottle e My Top 5: Taylor Swift Eras.

Per gli utenti che vogliono scoprire la playlist, assicuratevi di attivare le notifiche e di mantenere aggiornata l’app!