Martina Pedretti | 28 Agosto 2023

Ora su BeReal si possono fissare i post grazie a Pins: ecco come mettere in evidenza fino a tre foto sul proprio profilo

BeReal accoglie i Pins e tante altre novità

Su BeReal sono arrivate una serie di novità, tra cui i Pins, per mettere in evidenza sul proprio profilo fino a tre contenuti fotografici. Ecco come funzionano tutti gli aggiornamenti.

Prima di tutto BeReal ha lanciato Friends of Friends, un feed per rendere più facile trovare le persone a cui si tiene di più sul social. Qui si potrà un’occhiata a ciò che fanno gli amici più stretti.

Come funziona? Per condividere un nuovo BeReal con gli amici bisogna selezionare l’opzione “Pubblico” e cliccare sulla nuova voce. Così facendo il sarà visualizzato solo dagli amici.

Un’altra novità riguarda il Discovery Feed, dove gli utenti possono esplorare i post di persone che sono già nell’orbita della loro cerchia ristretta. Questo strumento sarà rimosso perché non ha ottenuto il risultato desiderato.

Passando ai Pins su BeReal, cosa sappiamo? Si tratta di uno strumento dedicato ai propri momenti più preziosi, che ora possono essere condivisi con i propri amici tramite il profilo. Infatti con Pins è possibile scegliere fino a tre BeReal da fissare nel profilo, proprio come si fa su Instagram.

Inoltre da ora è possibile menzionare un amico in una didascalia di BeReal digitando @ seguito dal nome completo o dal nome utente dell’amico. Infine il social ha migliorato la sezione dedicata agli amici suggeriti. Infatti da ora si potranno vedere i suggerimenti degli amici, in base alle persone con cui stai già interagendo su BeReal.