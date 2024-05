News

Martina Pedretti | 15 Maggio 2024

intelligenza artificiale

Su Google Chrome arriva lo strumento Help Me Write di Gemini AI: l’intelligenza artificiale scriverà al posto nostro

Gemini AI: arriva lo strumento di l’intelligenza artificiale che scrive al posto nostro

Al Google I/O 2024, sono state annunciate numerose innovazioni in ambito intelligenza artificiale, tra cui alcune rilevanti per Chrome. Il browser integrerà l’IA per supportare gli utenti nella redazione di contenuti, come post sui social media e recensioni di prodotti sugli e-commerce.

Questo sarà possibile grazie a Gemini Nano, che sarà introdotto già nella prossima versione di Chrome (Chrome 126). Questa AI è una versione estremamente ottimizzata e leggera del modello linguistico di Google, sviluppata per garantire un caricamento rapido direttamente nel browser.

La funzione si chiama Help Me Write, e permetterà all’intelligenza artificiale di Google di scrivere sul web e suoi social al posto nostro. In qualsiasi punto del Web, presto gli utenti potranno ricevere assistenza per la scrittura direttamente da Gemini Nano di Google.

Ad esempio, l’AI potrà scrivere una breve recensione di un cliente per un’azienda o scrivere un post sui social media. Ovunque si possa inserire testo online, Help Me Write sarà pronto ad aiutare.

Inoltre, gli sviluppatori saranno felici di sapere che Gemini sarà disponibile anche nei DevTools, dove potrà assisterli nell’interpretazione dei messaggi d’errore del browser e nella risoluzione dei bug.

Chi si considera un appassionato di intelligenza artificiale, probabilmente conosce già strumenti come ChatGPT, Google Gemini e Copilot. Con il prossimo aggiornamento di Chrome 126, saremo in grado di utilizzare la potenza di Gemini Nano per scrivere contenuti in formato breve. Help Me Write è una funzionalità a cui ci si può iscrivere ora nel programma di anteprima, che ci aiuterà a scrivere ovunque, utilizzando l’intelligenza artificiale sui dispositivi come Pixel 8 Pro e Galaxy S24.