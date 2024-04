News

Andrea Sanna | 19 Aprile 2024

netflix

Novità importanti per Netflix, che festeggia anche il record di abbonati: in futuro arriveranno eventi dal vivo e più pubblicità!

Belle notizie per Netflix che vanta il record di abbonati. In futuro però è previsto non solo la presenza di più pubblicità, ma anche l’arrivo di eventi dal vivo. Scopriamo tutti i dettagli.

Netflix, è record di abbonati

Mentre in giro per il mondo Apple e TikTok per diversi motivi sono sulla bocca di tutti, anche Netflix sta facendo molto parlare di sé in queste ultime ore. La piattaforma ha registrato una crescita a ritmo sostenuto. Pensate che solo nel primo trimestre 2024 i ricavi hanno subito un aumento del 15% con un utile del 54%. Anche i dati per le prossime previsioni sono assai positivi.

L’azienda dalla sua ha fatto sapere che per poter mantenere questo passo è necessario continuare a migliorare la qualità dell’offerta. Ciò significa più film e serie TV, ma anche programmi dal vivo e gaming. E si sente anche la necessità su Netflix di ampliare gli annunci pubblicitari. Quest’ultimo punto probabilmente farà un po’ storcere il naso a diversi utenti.

In oltre 190 Paesi gli abbonati a Netflix al momento sono 269,6 milioni. Se si considera che una media di due persone a famiglia lo possiede, si può arrivare a stimare un numero complessivo di circa mezzo miliardo. Lo share al momento è ancora basso, meno del 10%, quindi c’è necessità di poter crescere sotto questo fronte, a partire da offerte di eventi sportivi come la WWE, di cui già vi avevamo parlato in passato.

Questi i dati di Netflix:

269,6 milioni di abbonati

+9,33 milioni rispetto al Q4 2023

ricavi: +15% su una base annua (9,37 miliardi di dollari)

+15% su una base annua (9,37 miliardi di dollari) reddito operativo: +54%

+54% ricavi previsti Q2: +16%

+16% ricavi previsti 2024: +13/+15%

Netflix ha spiega come gli abbonamenti rappresentano solo una parte delle entrate. Molta importanza la assume infatti la pubblicità, che permette maggiori introti in crescita. Per tale ragione l’azienda ha aggiunto:

“[…] poiché abbiamo evoluto i nostri prezzi e piani da uno a più livelli con prezzi diversi a seconda del Paese, ogni abbonamento incrementale a pagamento ha un impatto aziendale molto differente. É per questo motivo che abbiamo smesso di fornire indicazioni sugli abbonamenti trimestrali a pagamento nel 2023 e, a partire dal prossimo anno con i risultati del Q1 2025 smetteremo di riportare il numero di abbonamenti trimestrali ed ARM (Average Revenue per Membership, ovvero le entrate medie per abbonamento)”.

Pare proprio che Netflix abbia le idee piuttosto chiare sul suo futuro!