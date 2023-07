News

Martina Pedretti | 10 Luglio 2023

Twitter

Twitter lancerà le chiamate audio e video

Twitter sembra pronto a lanciare una funzione per chiamate video e audio. La novità si unirebbe quindi ai tanti cambiamenti apportati all’app dopo l’arrivo dell’ex CEO Elon Musk.

Questo è quanto si apprende da un nuovo post di uno dei designer di Twitter, Andrea Conway, che ha twittato uno screenshot di ciò che potrebbe accadere. Nell’immagine si vede la pagina dei messaggi diretti di un utente, dove sarà possibile fare clic sull’icona di un telefono in alto a destra dello schermo per avviare una chiamata video o audio con un altro utente.

L’interfaccia mostrata nel tweet di Conway sembra simile all’app FaceTime di Apple. Non è chiaro quando verrà avviata la funzione, e se supporterà le chiamate in conferenza o se gli utenti saranno in grado di chiamare chiunque con messaggi diretti aperti.

La nuova funzionalità delle chiamate audio e video arriva durante una battaglia tra Meta e Twitter. Meta ha lanciato Threads, un’app legata a Instagram che emula alcuni aspetti di Twitter. L’app, che è stata pubblicizzata come un’alternativa di Twitter, ma attualmente non ha molte delle funzionalità del suo predecessore, inclusa la possibilità di inviare messaggi diretti, un feed cronologico e hashtag ricercabili, anche se il capo di Instagram Adam Mosseri ha detto che presto arriveranno.

Le persone iscritte a Instagram possono condividere il proprio profilo e i follower su Threads. Questo è già un vantaggio rispetto ad altre piattaforme che competono con Twitter. Tuttavia non è possibile eliminare il proprio account senza eliminare anche quello di Instagram. Threads ha registrato più di 100 milioni di iscrizioni, secondo il CEO di Meta Mark Zuckerberg.