Su WhatsApp arriva un nuovo pulsante per il chatbot AI

Martina Pedretti | 29 Gennaio 2025

WhatsApp Beta introduce una nuova schermata di benvenuto per i chatbot AI

WhatsApp sta sperimentando una nuova schermata di benvenuto dedicata ai chatbot AI, disponibile per un numero limitato di utenti tramite la versione Beta 2.25.3.2 su Android.

La nuova schermata comparirà all’accesso alla scheda dedicata ai chatbot AI, fornendo informazioni introduttive sugli strumenti e servizi disponibili. Inoltre, la scheda AI prenderà il posto della scheda Community nella barra di navigazione inferiore, offrendo un pulsante per esplorare chatbot sviluppati da Meta e creatori di terze parti.

Gli utenti potranno quindi avere una visione di insieme su come accedere ai chatbot AI, agli strumenti e ad altri servizi. Questa funzionalità verrà estesa a più utenti con un futuro aggiornamento stabile.

Attualmente, la funzione è ancora in fase di sviluppo e alcuni dettagli sulla schermata di benvenuto non sono stati rilasciati. Tuttavia, ulteriori aggiornamenti sono attesi nei prossimi giorni.

La scheda AI sarà inizialmente accessibile solo nei Paesi in cui Meta AI è già attivo, con una possibile futura espansione. Tuttavia, la sua diffusione dipenderà dai vincoli normativi, specialmente in aree come l’Europa, dove le leggi sulla protezione dei dati sono particolarmente rigide.