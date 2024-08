News

Martina Pedretti | 29 Luglio 2024

Presto su WhatsApp è in arrivo la reazione ai messaggi ricevuti con doppio tap come su Instagram e su Messenger

WhatsApp sta testando la reazione ai messaggi con doppio tap

Da quando Meta ha acquisito WhatsApp, l’app di messaggistica si è sempre più allineata alle altre piattaforme dell’azienda, come Messenger, Facebook e Instagram. Una nuova funzionalità in lavorazione sembra infatti molto simile a una che conosciamo e usiamo tutti i giorni su un altro social.

L’ultima versione beta di WhatsApp per Android, la 2.24.16.7 disponibile sul Google Play Store, mostra che WhatsApp sta sviluppando una nuova funzionalità di reazione ai messaggi con doppio tap. Proprio come su Instagram e Messenger, questa funzione permetterà agli utenti di reagire rapidamente ai messaggi con un’emoji a forma di cuore predefinita semplicemente toccandoli due volte. Questa novità è progettata per rendere più facile la comunicazione.

Per utilizzare un’emoji diversa dal cuore per la reazione, sarà però ancora necessario premere a lungo il messaggio per visualizzare il menu completo delle emoji. Qui si potrà scegliere tra una varietà di opzioni o toccare “Aggiungi” o “+” per selezionare qualsiasi faccina dalla tastiera.

La funzione di reazione ai messaggi con doppio tap è ancora in fase di sviluppo e sarà probabilmente disponibile in un futuro aggiornamento dell’app. Anche se attualmente è individuata nella versione Android, è probabile che gli utenti iOS possano presto beneficiare di questa novità.

Questo aggiornamento, seppur minore, semplifica l’uso dell’app, specialmente per coloro che utilizzano più piattaforme Meta. È frequente, infatti, passare da Messenger a WhatsApp e tentare di utilizzare il doppio tocco per reazioni, solo per ricordarsi che non è ancora supportato sulla seconda.

WhatsApp continua quindi a introdurre nuove funzionalità. Tra le più attese c’è la traduzione automatica dei messaggi, e an che la trascrizione. Nei prossimi mesi potrebbero arrivare entrambe.