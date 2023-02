WhatsApp è al lavoro sulla trascrizione dei messaggi vocali

News

Martina Pedretti | 13 Febbraio 2023

WhatsApp

Su WhatsApp arriverà la funzione per trascrivere i messaggi vocali: lo strumento è attualmente in lavorazione su iOS

L’app di messaggistica più usata al mondo è pronta a lavorare su una funzione a lungo attesa, e che è già esistono su altre. Stiamo parlando della trascrizione dei messaggi vocali che gli utenti WhatsApp ricevono da amici, parenti e colleghi.

La strada verso questo aggiornamento è stata tortuosa, ma sembra che si sia arrivati a una risoluzione. WABetaInfo ha infatti rintracciato all’interno della nuova versione beta di WhatsApp per iOS dei riferimenti alla trascrizione dei messaggi vocali.

Ma cosa è successo? A settembre 2021, WhatsApp aveva svelato che era in sviluppo la funzione per la trascrizione dei messaggi vocali. Tuttavia a maggio 2022, il team ha dichiarato di aver fatto un passo indietro, fermando lo sviluppo di questo strumento.

Tuttavia le recenti scoperte di WABetaInfo ci fanno scoprire che questi lavori sono cominciati nuovamente. Infatti il sito ha anche fornito uno screenshot della funzione, dove si scopre che ogni utente può scegliere una lingua primaria per i messaggi vocali. Inoltre si legge che questa potrà essere cambiata se si ricevono invece audio in lingue diverse.

Il sito inoltre rivela che le trascrizioni di WhatsApp saranno eseguite in locale internamente al proprio dispositivo. Quindi non sarà necessario connettersi a internet. Gli utenti dovranno solo scaricare dei “language pack” in base alla lingua che vogliono trascrivere.

Al momento, non sappiamo ancora quando la trascrizione dei messaggi vocali arriverà effettivamente su WhatsApp. Vi aggiorneremo.