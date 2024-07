La traduzione automatica dei messaggi è in arrivo su WhatsApp

News

Martina Pedretti | 18 Luglio 2024

WhatsApp

WhatsApp è pronto ad accogliere una nuova funzione: la traduzione automatica dei messaggi è in arrivo in varie lingue

WhatsApp è pronta ad aggiornare la sua app con una nuova funzionalità che consentirà la traduzione automatica dei messaggi utilizzando vari pacchetti di lingue.

Questa novità mira ad aumentare l’attrattiva dell’app consentendo una comunicazione multilingue senza interruzioni direttamente all’interno delle finestre di chat. La scoperta di questa funzionalità nella versione beta di WhatsApp segue quella che converte i messaggi vocali in testo.

WhatsApp sta quindi testando una funzionalità che utilizza la tecnologia di traduzione diretta di Google per consentire agli utenti di tradurre automaticamente i messaggi in diverse lingue. Questa nuova funzione appare nella versione beta per Android.

Come funzionerà? Gli utenti potranno selezionare un singolo messaggio e tradurlo manualmente, oppure impostare la traduzione automatica per tutti i messaggi futuri. Dopo aver scelto la lingua di destinazione, WhatsApp richiederà di scaricare il pacchetto di traduzione corrispondente.

Il messaggio tradotto apparirà nella chat con un’etichetta che ne indica la traduzione, evitando confusioni e garantendo una comunicazione chiara. Le traduzioni saranno eseguite direttamente sul dispositivo, mantenendo la crittografia end-to-end e la privacy dei messaggi.

Inizialmente, la funzionalità di traduzione in tempo reale supporterà un set limitato di lingue, tra cui inglese, portoghese, russo, arabo, spagnolo e hindi. Altre lingue probabilmente arriveranno invece in futuri aggiornamenti. Per l‘italiano dovremo quindi attendere per un tempo indeterminato.

La traduzione avviene sul dispositivo, il che significa che i dati rimangono locali e non vengono inviati a un server cloud. Ciò garantisce il mantenimento della crittografia end-to-end, con sicurezza e riservatezza dei dati, in linea con l’impegno di WhatsApp per la protezione delle informazioni degli utenti.

Per utilizzare questa funzionalità, gli utenti potrebbero dover scaricare vari pacchetti di lingue, con traduzioni che avvengono automaticamente all’interno delle chat. Ciò significa che gli utenti non dovranno uscire usare app terze per tradurre i messaggi di testo.

Inoltre, tra le recenti novità di WhatsApp, è stata annunciata l’introduzione di una nuova funzione chiamata Preferiti. Questa permetterà agli utenti di selezionare e accedere rapidamente ai loro contatti e gruppi più importanti.