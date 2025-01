News

Martina Pedretti | 23 Gennaio 2025

TikTok oscurato negli Store digitali: su eBay venduti iPhone con l’app installata a cifre stratosferiche

Durante il blocco del download di TikTok dall’App Store e Google Play, tuttora attivo, alcuni iPhone con l’app preinstallata sono stati messi in vendita a cifre astronomiche su eBay, con un dispositivo venduto addirittura per 14.000 dollari.

TikTok, una piattaforma con oltre 170 milioni di utenti negli USA, è stata temporaneamente oscurata, e al momento è ancora impossibile scaricarla da Play Store e App Store. Questo blackout è legato a questioni politiche e di sicurezza nazionale. Il governo degli USA, infatti, teme che l’app, di proprietà cinese, possa essere utilizzata per spiare i cittadini americani o manipolare l’opinione pubblica.

Con l’app non disponibile al download, molti utenti hanno cercato soluzioni alternative, spingendo alcuni venditori su eBay a monetizzare l’occasione. Gli annunci pubblicati includono iPhone con TikTok installato, con prezzi che vanno da 1.200 dollari fino a cifre incredibili come 10.000 dollari. In un caso specifico, un iPhone 15 con TikTok e CapCut installati è stato venduto per 13.997 dollari.

Anche a livello internazionale si sono verificati episodi simili, con un’inserzione nel Regno Unito che proponeva un iPhone 16 con TikTok a 47.033 dollari.

Gli esperti suggeriscono che il futuro di TikTok rimane incerto, con leggi che potrebbero portare a un nuovo divieto in futuro.