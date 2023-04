News

Martina Pedretti | 14 Aprile 2023

Su TikTok è in arrivo una nuova sezione Esplora

A differenza di Facebook, TikTok è cresciuto in popolarità intrattenendo gli utenti con i loro interessi, non con post di amici e familiari nella vita reale. Molte persone, infatti, preferiscono usare il social come un luogo dove non interagire con le persone che conoscono. Infatti la decisione dell’azienda dell’anno scorso di sostituire la sua sezione Scopri con una scheda Amici non è stata accolta molto bene. Ora, sembra che TikTok stia tornando sui suoi passi, sostituendo la scheda Amici, con una nuova sezione più simile alla pagina Esplora di Instagram.

Il cambiamento potrebbe segnalare l’accettazione da parte dell’azienda del ruolo che TikTok svolge nell’ecosistema delle app social, ovvero la scoperta di contenuti, e non tanto tenere il passo con le amicizie del mondo reale.

TikTok all’inizio di quest’anno ha avviato un esperimento che ha introdotto un importante cambiamento nella home page dell’app. Infatti questa si è espansa oltre i suoi due feed principali, For You e Following, per includere anche feed dedicati incentrati su aree come sport, moda, giochi e cibo.

Ora però è in arrivo una nuova sezione Scopri, come mezzo per mettersi al passo con ciò di cui parlano le persone. Qui infatti si potranno guardare i video di tendenza, organizzati per hashtag, trovare nuovi creatori da seguire e visualizzare alcuni dei video più virali.

Lo strumento, scoperta dalla società di product intelligence Watchful.ai, come riporta TechCrunch, introduce quindi una pagina in cui gli utenti possono scorrere ed esplorare i video in forma di griglia. Per il momento non è chiaro come funzioneranno i consigli di Esplora o quanto direttamente saranno legati ai contenuti visti degli utenti.

Tuttavia potrebbe servire come un altro modo per far emergere nuovi contenuti e, potenzialmente, diventare una piattaforma per annunci, come Instagram Esplora. Sicuramente i risultati saranno proposti da un algoritmo che personalizza i consigli per ogni navigatore.

TikTok ha confermato che il test del feed Esplora è in fase di test iniziale in alcune regioni a livello globale con utenti selezionati. La novità però non è ancora ampiamente disponibile. Attualmente, la scheda TikTok Now/Amici ancora l’esperienza predefinita per tutti gli utenti.