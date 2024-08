News

Martina Pedretti | 29 Luglio 2024

TikTok

TikTok come Shazam: si potranno cercare i brani canticchiandoli

Non ricordi il titolo di una canzone? TikTok ti aiuta come Shazam

TikTok sta introducendo Sound Search, una nuova funzionalità che ricorda molto Shazam. Questo strumento infatti permette agli utenti di trovare un suono cantandolo, canticchiandolo o riproducendolo, offrendo un metodo avanzato per la ricerca di suoni rispetto al competitor che da anni tutti utilizziamo, che funziona solo con la riproduzione diretta della canzone.

Attualmente, Sound Search è disponibile solo per alcuni utenti in paesi selezionati e non è ancora accessibile a livello globale.

La funzione non si limita a identificare canzoni, ma mostra anche i video di TikTok che utilizzano quei suoni, rendendolo particolarmente utile per seguire le tendenze sulla piattaforma. La funzionalità può rilevare non solo brani musicali ma anche meme e suoni tipici del social.

Se volete utilizzare questo strumento è accessibile tramite la barra di ricerca nell’app, cliccando sull’icona del microfono e selezionando “Sound Search“.



La nuova funzione migliora ulteriormente le capacità di ricerca dell’app, dato che spesso su TikTok gli utenti ricevono molteplici stimoli uditivi, ed è facile non ricordarsi il titolo di una canzone o di un suono virale.

Viste l’importanza e l’influenza dei suoni su TikTok, l’introduzione della funzione rappresenta un naturale sviluppo per migliorare la scoperta musicale e dei trend sulla piattaforma. Non è ancora chiaro quando TikTok prevede di rilasciare Sound Search a tutti gli utenti.