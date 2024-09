TikTok, cosa significa la parola “brat”? La traduzione

News

Martina Pedretti | 12 Settembre 2024

Cosa significa “brat”? La nuova tendenza dei social media spiegata

Recentemente, avrai probabilmente notato che alcuni creatori di contenuti sui social media, in particolare su TikTok, parlano di essere “brat” o della loro “brat summer”. Ma cosa vuol dire brat e perché tutti ne parlano?

Questa espressione inglese, diventata una vera e propria tendenza, ha preso piede grazie all’album omonimo di Charli XCX nel 2024. “Brat” è un termine che in inglese si traduce con “monello” o “peste“.

La cantante ha spiegato la definizione della parola in diverse interviste, tra cui il podcast Anything Goes con Emma Chamberlain. “È quella ragazza un po’ disordinata che ama fare festa e che a volte dice cose stupide. È onesta, schietta e un po’ volubile. Questo è Brat“, ha detto.

Chi si definisce con questo termine descrive il suo stile e la sua personalità, legati all’indipendenza e alla ribellione, spesso abbinati a sensualità e una sfacciata sicurezza di sé. Chi è brat ama i colori vivaci come il lime green della copertina di Charli XCX, le minigonne, il trucco brillantinato e appariscente, e accessori anni ’00.

Da qui nasce quindi anche il termine brat summer, che molti hanno usato come mantra per vivere la loro estate piena di spensieratezza, divertimento e menefreghismo.

La candidata democratica alla presidenza degli USA Kamala Harris ha utilizzato Brat e il verde lime associato alla parola e all’album, come parte della sua campagna per coinvolgere strategicamente gli elettori più giovani. Anche Charli XCX ha sostenuto Harris in un post su X: “kamala IS brat“.

Nell’estate 2024, su TikTok ha quindi spopolato lo stile brat, che però si è visto fronteggiare dal suo opposto: lo stile demure. Come vi abbiamo detto il primo si caratterizza per look audaci e anticonformisti, mentre il secondo promuove sobrietà e raffinatezza.

La dicotomia tra brat e demure ha acceso un vivace dibattito sui social, dove gli utenti si dividono tra chi abbraccia il suo animo ribelle e chi preferisce l’eleganza posata.