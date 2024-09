TikTok, cosa vuol dire la parola “demure”? La traduzione

News

Martina Pedretti | 12 Settembre 2024

Cosa significa “demure”? La nuova tendenza dei social media spiegata

Recentemente, avrai probabilmente notato che alcuni creatori di contenuti sui social media, in particolare su TikTok, parlano di essere “very mindful” o “very demure”. Ma cosa vuol dire demure e perché tutti ne parlano?

Questa espressione inglese, diventata una vera e propria tendenza, ha preso piede grazie a Jools Lebron, una content creator di Chicago. Secondo il dizionario Merriam-Webster, “demure” è un aggettivo che descrive una persona come “modesta, riservata, sobria o seria“.

Il 2 agosto, Lebron ha pubblicato un video intitolato “Come essere demure al lavoro”, che è rapidamente diventato virale. Nel video, la creator si descrive come “very demure“, mentre si prepara per andare al lavoro, applicando trucco, sistemando la parrucca e spruzzandosi del profumo. Da allora, ha continuato a condividere numerosi video in cui mostra come svolge diverse attività quotidiane, dal farsi la manicure al salire su un aereo, sempre con lo stesso approccio.

La frase “very demure“, ripetuta ironicamente nei video di Lebron, ha catturato l’attenzione di molti utenti, spingendoli a imitarla utilizzando le funzioni di TikTok e Instagram, rendendo la tendenza virale. Ormai chiunque usa la parola virale su TikTok, anche se in molti non capiscono il suo significato.

Il termine ha diverse sfaccettature, e significa sobrio, elegante, pudico, delicato, contegnoso, riservato, misurato. Fare qualcosa in modo “demure” significa quindi farlo con premura, contegno e cura.

Sebbene la tendenza abbia conquistato TikTok, è chiaro che l’uso del termine sul social è ironico, tant’è che la creator originale ha tutt’altro che un trucco demure nel suo video. Potremmo quasi definirlo “brat“…

Infatti nell’estate 2024 su TikTok, è esplosa una contrapposizione tra i due termini virali brat e demure. Le parole rappresentano infatti estetiche opposte, legate al mondo della cura di sé, tra beauty e moda. Lo stile brat è più eccentrico, ribelle ma anche audace, mentre lo stile demure, è più sobrio ed elegante.